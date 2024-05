A Obiettivo Salute tra soffio al cuore e ablazione cardiaca

Ablazione cardiaca, valvulopatie e soffio al cuore: saranno questi gli argomenti principali della puntata di Obiettivo Salute di questa sera, in diretta su Teletutto alle 20.30.

«L’ablazione cardiaca è un trattamento utile per risolvere gravi disturbi aritmici, in particolare nel caso in cui il paziente non risponda positivamente alla terapia farmacologica oppure sviluppi reazioni avverse ai farmaci antiaritmici prescritti». Così Giosuè Mascioli, direttore di struttura complessa dell’Uoc di Cardiologia e Utic, dell’Asst Garda presidio di Desenzano del Garda ospite di Daniela Affinita assieme a Elena Antonioli, cardiologa dell’Uo di Cardiologia e Utic del presidio di Manerbio, a Gregoriana Zanini, cardiologa dell’Uo di cardiologia e Utic del presidio di Gavardo e a Sonia Gares, infermiera e coordinatrice degli ambulatori di cardiologia dell’Asst Garda presidio di Desenzano. «Le valvulopatie cardiache sono condizioni comuni che possono avere un impatto significativo sulla salute cardiaca – ricorda la dr.ssa Elena Antonioli –. La diagnosi precoce e il trattamento adeguato sono essenziali per gestire queste condizioni in modo efficace».

Infine, si parlerà di «soffio al cuore» nei più piccoli con la dott.ssa Gregoriana Zanini: «Quando i genitori sentono pronunciare queste parole durante la visita cardiologica del proprio figlio inevitabilmente si preoccupano molto. Eppure, moltissimi neonati e bambini hanno un soffio cardiaco senza avere alcuna patologia al cuore, il soffio al cuore interessa più del 70% dei bambini e nella maggior parte dei casi si risolve in modo spontaneo con la crescita».