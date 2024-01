«Nelle mie vigne l’eredità del Cabreo»: la presentazione del libro di Ambrogio Folonari al GdB

Appassionato vinattiere e padre indiscusso del rinnovamento dell’enologia italiana: Ambrogio Folonari ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca dell’eccellenza. Un'impegno che l'imprenditore stesso ha raccontato nel suo libro: «Nelle mie vigne l’eredità del Cabreo» (Editore Egea; pp. 144). Il volume, curato da Emanuela Zanotti con prefazione di Luciano Ferraro, sarà presentato giovedì 25 gennaio alle 18 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia (via Solferino 22). Per partecipare è necessario prenotarsi sul canale di Sala Libretti (posti in sala limitati).

Chi è Ambrogio Folonari

In questo libro l'imprenditore racconta in prima persona il suo secolo che interseca le vicende storiche, sociali ed economiche di un intero Paese. Brescia ha dato i natali alla dinastia dei Folonari, ma è in Toscana dove Ambrogio si è laureato in agraria e ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca dell’eccellenza, contribuendo a modificare il tasting enologico e creando, attraverso un’esaltazione delle sfumature del terroir, vini che hanno conquistato il mondo.

Ha designato la Toscana a terra di elezione cui regalare vini iconici, capaci di armonizzare tradizione e gusto moderno. A lui si deve il merito nel corso degli anni Settanta e Ottanta, di aver determinato una svolta determinante per l’intero comparto, con la riscossa dei rossi che, classificati come vini da tavola, hanno saputo esaltare le peculiarità di una terra dalla storia millenaria.

Nel 1982 nasce il Cabreo vino di alta qualificazione che corona tutta la sua ricerca enologica. Il vino cui Ambrogio lega non solo il suo nome, ma tutta la sua sapienza enologica. Si sente un poeta del vino, per lui le bottiglie non sono solo frutto di tecnologia ma hanno un’anima.

L'incontro

Partecipano all'appuntamento: Ambrogio Folonari, presidente onorario della Ambrogio e Giovanni Tenute, azienda fondata nel 2000; Emanuela Zanotti, giornalista e scrittrice, curatrice del libro. Modera l'incontro: Massimo Lanzini, vicecaporedattore del Giornale di Brescia.

L'evento è aperto al pubblico, previa prenotazione sul canale di Sala Libretti (posti in sala limitati). In alternativa, è possibile prenotarsi anche scriverndo una mail a salalibretti@giornaledibrescia.it o chiamando il numero 030.3790212. L'incontro può essere seguito anche in diretta streaming e on demand sul nostro sito.

