Via libera del Pe all'intesa sull'elenco dei Paesi d'origine sicuri

BRUXELLES - La commissione Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo ha dato il via libera all'accordo raggiunto lo scorso dicembre con i governi Ue sull'elenco europeo dei Paesi di origine sicuri, pensato per introdurre criteri più chiari e procedure di asilo più rapide negli Stati membri. Il testo è stato approvato con 40 voti favorevoli, 24 contrari e 10 astensioni.La proposta - guidata per l'Eurocamera durante tutti i passaggi negoziali dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani - consente all'elenco dei Paesi di origine sicuri di essere aggiornato nel tempo, in funzione dell'evoluzione dei flussi e dei modelli migratori. L'accordo approderà ora al voto finale della plenaria di Strasburgo, prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue. 
   

