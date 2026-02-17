Ue, valuteremo la compatibilità del decreto italiano sull'energia

BRUXELLES - "Quando sarà approvato dal processo nazionale", la Commissione europea valuterà "la compatibilità" del decreto energia, su cui è al lavoro il governo italiano, con la legislazione Ue. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing quotidiano. "Si tratta ancora di un progetto di legge e non ho commenti da fare. Non abbiamo visto i contenuti e non ne conosciamo i dettagli", ha chiarito la portavoce, sottolineando che Bruxelles attende prima conoscere il testo del decreto.