Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Ue, valuteremo la compatibilità del decreto italiano sull'energia

AA

BRUXELLES - "Quando sarà approvato dal processo nazionale", la Commissione europea valuterà "la compatibilità" del decreto energia, su cui è al lavoro il governo italiano, con la legislazione Ue. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue durante il briefing quotidiano. "Si tratta ancora di un progetto di legge e non ho commenti da fare. Non abbiamo visto i contenuti e non ne conosciamo i dettagli", ha chiarito la portavoce, sottolineando che Bruxelles attende prima conoscere il testo del decreto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario