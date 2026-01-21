Ue: "La demolizione della sede Unrwa a Gerusalemme Est è grave attacco all'Onu"

BRUXELLES - La decisione delle autorità israeliane di entrare nel complesso e demolire la sede dell'Unrwa a Gerusalemme Est "rappresenta un grave attacco contro l'agenzia delle Nazioni Unite e costituisce una violazione degli obblighi di Israele ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, secondo la quale gli Stati membri dell'Onu devono proteggere e rispettare l'inviolabilità delle sedi delle Nazioni Unite". Lo afferma il portavoce del Servizio di azione esterna dell'Ue.

"L'Unione europea resta una ferma sostenitrice delle Nazioni Unite, di cui l'Unrwa fa parte, ed è pienamente impegnata a favore di un sistema multilaterale fondato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite - prosegue -. Le agenzie dell'Onu danno attuazione a tali principi e svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della sicurezza globale e nella tutela e realizzazione dei diritti umani fondamentali. L'Unione europea è impegnata a proseguire il proprio sostegno politico e finanziario all'Unrwa. L'Unrwa è un importante fornitore di aiuti umanitari, istruzione e servizi sanitari nei Territori palestinesi occupati".

