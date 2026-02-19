Ue: "da Israele accuse false e offensive, noi non rovesciamo governi"

BRUXELLES - "Queste accuse sono false e offensive. L'Ue non ha mai lavorato né lavorerà per rovesciare un governo democraticamente eletto. Detto questo, voglio sottolineare che siamo orgogliosi del nostro sostegno alle Ong che lavorano nella regione, per promuovere e sostenere i nostri valori". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, rispondendo a una domanda sulle accuse mosse dal ministro israeliano Yariv Levin, che ieri aveva accusato Bruxelles di "operare per rovescire il governo eletto".