Ue: "All'Italia garantiti 31 miliardi dalla nuova Pac"
AA
BRUXELLES - Nella prossima Pac 2028-2034, all'Italia spetteranno almeno 31 miliardi di euro sui 302 miliardi complessivi destinati all'agricoltura dal bilancio comunitario, pari a circa il 10%. Lo ha reso noto la Commissione Ue, precisando che si tratta di una "dotazione minima": ogni Paese potrà infatti scegliere, su base volontaria, di convogliare ulteriori risorse verso il comparto attingendo ad altri capitoli del bilancio. Roma si conferma quarto beneficiario della Pac, dietro Francia (50,9 miliardi), Spagna (37,2 miliardi) e Germania (33,1 miliardi). La quota risulta sostanzialmente in linea con quella prevista nel bilancio 2021-2027.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato