Schlein: "Il governo non ammicchi in modo subalterno agli attacchi di Trump"

BRUXELLES - "Il governo Italiano non può far finta di nulla ed anzi ammiccare in modo subalterno agli attacchi di Trump. Gli USA sono un alleato fondamentale, ma non è abbassando la testa che si sta in quest'alleanza e non è facendo i vassalli che si serve l'interesse nazionale". Lo sostiene la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un post su Fb. 

 "La relazione transatlantica deve basarsi sulla cooperazione e il rispetto reciproco, non piegarsi ai diktat degli oligarchi digitali che vogliono regole su misura dei propri interessi. È necessario che il nostro paese sia protagonista e propulsore di un rafforzamento della coesione europea, e invece il governo italiano è tra i più ostili a ogni riforma in questa direzione. La strategia di Putin e anche di Trump è evidente: dividerci, per renderci più vulnerabili singolarmente. E purtroppo - sottolinea Schlein - trovano sponda in alcuni governi nazionalisti europei".

   

