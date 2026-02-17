L'Ue apre un'indagine su Shein per la vendita di bambole sessuali con sembianze infantili

BRUXELLES - La Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro Shein nel quadro della legge sui servizi digitali (Dsa) per potenziali violazioni legate alla vendita di prodotti illegali, al design che crea dipendenza e alla mancanza di trasparenza dei suoi sistemi di raccomandazione.

Uno dei tre filoni di indagine, spiega l'esecutivo comunitario, si concentrerà in particolare sui sistemi messi in atto dal colosso cinese dell'e-commerce per limitare la vendita in Ue di contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come le bambole sessuali dall'aspetto infantile. L'indagine sarà condotta in via prioritaria.

Sotto la lente di Palazzo Berlaymont finiscono anche le strategie di gamification del sito, come l'assegnazione di punti e premi per incentivare il coinvolgimento continuo degli utenti.

La Commissione infine verificherà se Shein divulghi i parametri utilizzati nei suoi sistemi di raccomandazione per proporre contenuti e prodotti agli utenti, e se fornisca agli utenti un'opzione di navigazione non basata sulla profilazione, garantendo una reale alternativa all'uso dei dati personali per la proposta di contenuti.

"Nell'Ue i prodotti illegali sono vietati, sia che si trovino sugli scaffali dei negozi che sui mercati online. La legge sui servizi digitali garantisce la sicurezza degli acquirenti, tutela il loro benessere e li informa sugli algoritmi con cui interagiscono", ha dichiarato Henna Virkkunen, vice presidente della Commissione per la sovranità tecnologica. "Valuteremo - ha aggiunto - se Shein rispetta queste regole e le proprie responsabilità".

L'apertura dell'indagine segue una fase di pre-istruttoria durante la quale la Commissione ha inviato tre distinte richieste di informazioni (il 28 giugno 2024, il 6 febbraio 2025 e il 26 novembre 2025). L'avvio del procedimento formale non ne pregiudica l'esito finale, ma conferisce all'esecutivo Ue il potere di adottare misure provvisorie per bloccare immediatamente pratiche dannose; decisioni di non conformità che possono portare a sanzioni pecuniarie, o di accettare gli impegni assunti da Shein per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento.