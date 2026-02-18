Giornale di Brescia
Qui Europa

L'Ue apre il Legal Gateway Office in India, attrarrà talenti

BRUXELLES - Oggi l'Ue compie passi concreti per attrarre talenti nel campo dell'innovazione e, in ultima analisi, rafforzare la propria competitività: in India apre il primo European Legal Gateway Office. Si tratta di un progetto pilota che funge da sportello unico per fornire informazioni e sostenere la mobilità di studenti, ricercatori e lavoratori verso l'Ue. L'attenzione iniziale è rivolta al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

"Il lancio di oggi segna una tappa importante per il nuovo approccio dell'Ue alla migrazione. Attraverso la nostra diplomazia migratoria, stiamo compiendo passi concreti per approfondire la nostra cooperazione", ha detto il commissario per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner.

"L'Ufficio europeo di accesso legale è la prima iniziativa di questo tipo al mondo e invia un chiaro segnale dell'importanza strategica dell'India per l'Unione europea. Aprirà nuove strade per studenti, ricercatori e professionisti verso gli Stati membri dell'Ue, creando valore aggiunto e opportunità di crescita".
   

