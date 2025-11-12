Giornale di Brescia
Kubilius: "Non lamentarsi se gli Usa ci chiedono di più in difesa"

BRUXELLES - "Dobbiamo arrivare ad un buon accordo con gli Usa e non lamentarci perché ci chiedono di prenderci più responsabilità sulla difesa". Lo ha detto il commissario europeo Andrius Kubilius, precisando di avere contatti a Washington al riguardo. "Dobbiamo avere un quadro chiaro di ciò che avverrà perché vogliamo arrivare all'indipendenza strategica, sviluppando le nostre capacità. - ha aggiunto - Certo, costerà più di quanto è stato finora, l'era dei dividendi della pace, spesi per il nostro stile di vita, sta arrivando alla fine". 


   

