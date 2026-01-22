Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Kallas: "L'Ue versa 10 milioni per il tribunale speciale sull'Ucraina"

AA

BRUXELLES - "Oggi l'Ue ha stanziato i primi 10 milioni di euro per un nuovo tribunale speciale incaricato di perseguire i leader russi per il loro ruolo nella guerra di Mosca contro l'Ucraina. I leader russi sono responsabili di questa guerra e devono essere chiamati a risponderne. Non può esserci impunità. È stato un piacere discutere con Alain Berset e firmare il contratto con il Consiglio d'Europa". Lo afferma l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario