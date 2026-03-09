Giornale di Brescia
G7 Finanze: "Monitoriamo situazione, pronti a svincolare scorte"

BRUXELLES - "Continueremo a monitorare attentamente la situazione e gli sviluppi nei mercati energetici e ci incontreremo quando necessario per scambiare informazioni e coordinarci all'interno del G7 e con i partner internazionali. Siamo pronti ad adottare le misure necessarie, anche per sostenere l'approvvigionamento energetico globale, come lo svincolo delle scorte". Lo afferma il comunicato dei ministri delle Finanze del G7, dopo l'incontro con anche i presidenti del Fmi, della Banca Mondiale, dell'Ocse e dell'Aie per discutere del conflitto in Medio Oriente, del suo impatto sulla stabilità regionale e sulle condizioni economiche globali.

