Frederiksen: "La nostra sovranità è una linea rossa"

BRUXELLES - "Abbiamo affermato sin dall'inizio che il nostro status di Paese sovrano non può essere oggetto di discussione né può essere modificato. Siamo naturalmente disposti a collaborare con gli Stati Uniti, come abbiamo sempre fatto, in materia di sicurezza ma le nostre linee rosse non possono essere messi in discussione". Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen rispondendo alla domanda se la Danimarca cederà qualche territorio della Groenlandia agli Stati Uniti per ospitare basi militari. "Un anno fa abbiamo detto che possiamo discutere il nostro accordo sulla difesa, ma che deve avvenire nel quadro della nostra sovranità".

"Discuteremo in modo più tradizionale, politico e diplomatico con gli Stati Uniti delle relazioni bilaterali tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con loro per molti anni, ma dobbiamo collaborare in modo rispettoso senza minacciarci a vicenda", ha aggiunto.



