Fonti Madrid, sprint 'Big 6' Economia Ue su capitali, forniture e 28esimo regime

BRUXELLES - Nel corso della riunione dei ministri dell'Economia dei sei maggiori Paesi Ue è stato avviato "un dibattito franco e aperto su questioni chiave per rafforzare la competitività dell'Unione europea". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Economia spagnolo, in merito alla seconda riunione dei ministri delle Finanze di Spagna, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Polonia. "Il dibattito si è concentrato sulle misure per accelerare l'Unione del Risparmio e degli Investimenti e sulle opzioni per rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento delle materie prime essenziali".

"Per quanto riguarda l'Unione del Risparmio e degli Investimenti, lo scambio ha toccato diverse questioni, dalla semplificazione all'attuazione del Regime 28 e alla necessità di incrementare i finanziamenti per le nostre imprese. La Spagna manterrà una posizione aperta e costruttiva per promuovere queste misure per il bene comune - viene spiegato -. È stata inoltre discussa l'importanza dell'European Competitiveness Lab come strumento per l'Europa dei sei per promuovere l'integrazione.

Il Lab sta già sviluppando un marchio a livello europeo per incoraggiare gli investimenti in progetti europei, nonché una piattaforma di cartolarizzazione per rafforzare i finanziamenti in tutto il continente. Il Laboratorio consente di testare progetti specifici dell'Unione del Risparmio e degli Investimenti in settori in cui l'armonizzazione normativa a livello europeo rimane insufficiente". Nella prossima riunione prevista il 9 e 10 marzo "i ministri si concentreranno su come rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e rendere più efficiente la spesa per la difesa", viene spiegato.