Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Costa: "Non lasceremo sola l'Ucraina come altri hanno fatto con l'Afghanistan"

AA

BRUXELLES - "Non faremo in Ucraina quello che altri hanno fatto in Afghanistan. Continueremo a sostenere l'Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza stampa a Dublino con il premier irlandese, Micheàl Martin. "Siamo stati forti durante il Covid. Siamo forti nel sostenere lo sviluppo e siamo forti a sufficienza per sostenere l'Ucraina. E, quando altri hanno dubbi su cosa dovrebbero fare, se continuare a sostenere l'Ucraina o se rinunciare, noi continuiamo. E manteniamo il nostro sostegno incrollabile" a Kiev, ha sottolineato. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario