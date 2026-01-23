Bruxelles: "Su applicazione provvisoria Mercosur nessuna decisione al vertice Ue"

BRUXELLES - La possibilità di un'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra Ue e Mercosur "è stata sollevata da diversi leader ieri sera al Consiglio europeo", ma "non è stata presa alcuna decisione". Lo ha chiarito il portavoce della Commissione europea Olof Gill nel corso del briefing quotidiano con la stampa. Bruxelles ha ribadito che "non è stata presa alcuna decisione" sull'avvio dell'applicazione provvisoria dell'intesa e che l'Ue è "in attesa delle ratifiche da parte dei Paesi del Mercosur".

Sul piano procedurale, la Commissione ha ribadito che "nel mandato con cui il Consiglio ha autorizzato la Commissione a firmare l'accordo con i partner del Mercosur era già prevista la possibilità di un'applicazione provvisoria". Questa, tuttavia, "richiede uno scambio di notifiche tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur", è stato spiegato.

