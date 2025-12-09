Borrell: "Da Trump una dichiarazione di guerra all'Europa"

Giornale di Brescia
BRUXELLES - "Vance aveva già espresso chiaramente il suo disprezzo per l'Europa a Monaco, Trump lo ha ora elevato al livello di strategia di sicurezza nazionale. Si tratta di una dichiarazione di guerra politica all'Ue. Vuole un'Europa bianca divisa in nazioni, subordinate alle sue richieste e alle sue preferenze di voto". Lo scrive in un post l'ex Alto rappresentante Josep Borrell. "I leader europei - aggiunge - devono smettere di fingere che Trump non sia nostro avversario, nascondendosi dietro un silenzio timoroso e compiacente, e affermare invece la sovranità dell'Ue in campo tecnologico, della sicurezza e della difesa, e politico". 

   

