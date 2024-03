Elezini europee, la lista Pace, terra e dignità raccoglie le firme

Nella Casa della sinistra è stata presentata la lista Pace, terra e dignità per le prossime elezioni europee.

Al centro del programma, pensato dal giornalista Michele Santoro e dall’ex parlamentare Raniero La Valle, c’è appunto la pace, da ottenere immediatamente in Ucraina e Medioriente, come primo passo per porre fine a quella «terza guerra mondiale a pezzi» che interessa diverse parti del pianeta. «C’è poi la terra, che richiama la questione ambientale da affrontare senza la superficialità del Governo Meloni - precisa Fiorenzo Bertocchi, segretario bresciano di Rifondazione comunista (partito che aderisce alla lista) - e anche la dignità di tutte le persone: quelle costrette a migrare, quelle che non hanno un lavoro o sono sfruttate (nel programma c’è la volontà di portare l’orario di lavoro a 32 ore settimanali senza ridurre lo stipendio, ndr) e quelle che faticano a curarsi».

Raccolta firme

Per depositare la lista c’è però da superare uno scoglio, quello creato dall’emendamento di Fratelli d’Italia che ha ridotto la platea di liste che non dovranno raccogliere sottoscrizioni. È stata quindi pensata una raccolta firme, da portare a termine entro il 30 aprile: ne servono minimo 75mila in tutta Italia, 15mila per circoscrizione (anche quella Nord Ovest che interessa i bresciani) e 1.500 per regione. «Siamo già partiti con i banchetti - continua Bertocchi -, ma chiediamo ai cittadini di darci una mano per poterci presentare a questa tornata elettorale. Ci troveranno in tutti i mercati rionali. Domani mattina saremo in San Faustino e il pomeriggio alla Pallata: un programma che si ripeterà identico sabato 6 aprile».

A supportare la lista c’è anche il Movimento per l’equità territoriale, da sempre schierato contro le disuguaglianze. «L’Italia purtroppo è regina dei divari - spiega Massimo Mastruzzo del Movimento -. L’Europa si è accorta della grande disomogeneità che c’è tra Nord e Sud e da anni chiede ai governi di intervenire. Quattro regioni meridionali risultano essere le peggiori in Europa in merito all’occupazione femminile: in questo contesto il Governo porta avanti il progetto di autonomia differenziata e la guerra non fa altro che acuire le differenze».

Economia locale

La guerra ha però anche risvolti gravi sull’economia locale. «Stamattina abbiamo fatto un’assemblea sindacale in Iveco perché dal prossimo mese novanta lavoratori in somministrazione verranno lasciati a casa per via di una contrazione del lavoro dovuta alla crisi internazionale - racconta il membro del Movimento per l’equità territoriale Antonio Caporizzo -: sono soprattutto i giovani ad essere colpiti e questo non può più essere accettabile».