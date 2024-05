Il nostalgico pranzo della domenica

Il New York Times ha celebrato il pranzo italiano della domenica ma alcuni ricordi ci fanno riflettere

1 ' di lettura

Una tavola imbandita

Il New York Times ha celebrato il pranzo italiano della domenica: non esiste niente di meglio, hanno sottolineato. L’editorialista Frank Bruni ha ricordato le grandi tavolate di nonna Adelina, immigrata in America dal sud Italia. L’esperto gastronomico ha spiegato che non esiste nulla di meglio del piacere della tavola, del convivio, della bellezza di mangiare stando seduti. Tutto ciò non ha un analogo inglese dal momento che americani e britannici questo stesso piacere non lo conoscono come lo