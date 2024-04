La transizione ecologica e il ruolo della banca locale

La transizione ecologica è sempre più al centro del dibattito economico e non solo, sempre in bilico tra opportunità e rischi per le imprese.

Tra le preoccupazioni più evidenti del regolatore italiano ed europeo, vi è quella di accompagnare le imprese nella «traversata» verso la sostenibilità, evitando che coloro che non hanno saputo o voluto intervenire sul proprio business o sulla loro organizzazione in chiave ESG, si ritrovino a pagare un prezzo in termini di competitività o efficienza, causando un problema per il sistema economico e in ultima istanza per la collettività.

A una banca locale in particolare, legata al proprio territorio, è richiesto non solo di diventare essa stessa green, o di finanziare fin d’ora le start up che faranno della sostenibilità il proprio core business, ma soprattutto di agevolare le migliaia di PMI clienti nel compiere quella effettiva transizione ecologica che permetterà loro fra qualche anno di poter continuare a competere sul proprio mercato, di essere «compliance» alle normative o semplicemente di essere più efficienti a livello produttivo ed energetico.

Considerato che questo avrà ripercussioni anche sul tema del credito, decisiva sarà la capacità delle banche di saper dialogare con le imprese, soprattutto quelle di piccola dimensione, per trasferire in primis il senso di urgenza di questo cambiamento e di affiancarle poi anche con una adeguata e personalizzata consulenza.

Abitudini che cambiano

Il tema ESG è sempre più percepito anche sul fronte delle opportunità che apre. La direzione e l’influenza che la sostenibilità sta dando nella propensione all’acquisto in ogni settore merceologico è corroborata e confermata da studi autorevoli. Anche l’ambito bancario, come altri settore merceologici, non fa eccezione: il 63% dei risparmiatori, spiega una indagine CONSOB su «Conoscenze, interesse e possesso di investimenti sostenibili» considera gli obiettivi di sostenibilità rilevanti rispetto ai profili finanziari dell'investimento, e questo anche a parità di rischio e rendimento.

La sostanza è che il consumatore sta maturando una nuova consapevolezza che molto presto, già oggi in molti casi, porterà a privilegiare o scegliere il prodotto o l’azienda che sia meglio posizionata in termini di rispondenza alle aspettative ESG. Il mercato è stimolo di una nuova visione a lungo termine anche per quanto riguarda il mondo della finanza e delle abitudini di investimento della clientela. E a sua volta il settore finanziario, le banche in particolare, possono essere un acceleratore dei processi di transizione ecologica.

Offerta «green»

Anche sulla base di queste considerazioni, l’offerta BTL di prodotti e servizi che guardano alla transizione ecologica si sta progressivamente ampliando in linea con le attese della clientela.

Proprio in questi giorni è stato lanciato il «Mutuo Green», un finanziamento con una clausola «verde» che prevede una agevolazione sul tasso di interesse nel caso di acquisto o ristrutturazione di immobili in classe energetica A e B.

Per quanto attiene il mondo delle imprese, grazie alla convenzione tra Gruppo Cassa Centrale e SACE per accelerare la transizione sostenibile delle aziende, supportandone gli investimenti finalizzati a ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla loro attività, a breve BTL metterà a disposizione delle imprese operanti nei propri territori la garanzia di SACE, per sostenere e agevolare i loro progetti «green», come gli investimenti destinati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, mobilità sostenibile e circular economy, in linea con il Green New Deal e con la tassonomia definita dall’Unione Europea. Le imprese – società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro – potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all'80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato.

Grande attenzione, infine, è dedicata ai clienti privati nell’offerta di prodotti di gestione del risparmio che abbiano le caratteristiche richieste dalle nuove sensibilità ESG. Grazie alla decennale esperienza maturata dal Gruppo Cassa Centrale, BTL Banca è da tempo attiva nell’offerta di strumenti di investimento - fondi a connotazione ESG in particolare - che permettono di rispondere alle esigenze della clientela nella direzione del risparmio etico e sostenibile.