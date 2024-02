Una brutta notizia che meritava di finire in pagina

Ho notato che nella edizione del 24 febbraio ’24 del giornale non è apparsa alcuna notizia a proposito degli incresciosi fatti accaduti a Pisa la mattina del giorno precedente. Polizia che carica a manganellate studenti minorenni in pacifica manifestazione, e in serata la cittadinanza che protesta per questo. (Nota: il questore di Pisa è la stessa persona che fu vicequestore nel 2001 a Genova durante il G8). Immagino che la redazione sia a conoscenza di tutto ciò, i tempi tecnici per impaginazione e stampa ci sono stati e ritengo sia una notizia socialmente rilevante.

Lettera firmata



Carissimo,



inutile girarci attorno: ha notato male. La notizia dei disordini di Pisa c’era già sul giornale di sabato 24 e ancor più evidenza ieri l’altro, domenica 25, con la presa di posizione del presidente della Repubblica.



E torniamo su un argomento già trattato ieri, anche per rispondere a un’altra lettera, quella qui sotto, che critica esplicitamente il Capo dello Stato.



Ora, non che Mattarella abbia bisogno di difese d’ufficio, ma il suo appunto non può essere relegato a un «solito giro di parole».



Il messaggio risulta chiaro: la tutela dell’ordine non viene prima del diritto di manifestare pubblicamente le proprie opinioni. Specialmente se ad esprimerla sono ragazzi e ragazze che non compiono atti di violenza, semmai non rispettano gli accordi sull’assegnazione di un percorso.



Del resto dissolviamo subito i suoi dubbi: le forze dell’Ordine sanno benissimo cosa fare, come per altro indicato in accordo con Mattarella dal ministro dell’Interno (non a caso un ex prefetto, cioè un funzionario educato al senso della misura e dell’istituzione). Importante - come detto - è che il buon senso dei più non venga adombrato dalla prepotenza di pochi, come accaduto a Pisa. In questo senso il richiamo del Capo dello Stato non divide, bensì è un assist verso chi ha giurato fedeltà alla Repubblica e alla nostra Costituzione. (g.bar.)