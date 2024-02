«Un tram per me inutile, cittadini da ascoltare»

A ppartengo a una generazione che fa le spese solo se sono necessarie e non perché ci sono soldi a disposizione, «regalati» dallo Stato; e neanche perché animata dall’orgoglio di vedere la Leonessa d’Italia dotata di «un sistema che città di medie dimensioni normalmente non hanno». Da vera bresciana sono pragmatica e oculata, per cui dico che il tram alla Pendolina non serve, anche se mi butto la zappa sui piedi! Abito in questo quartiere da 48 anni e sono una delle poche fruitrici del pulmino 2 e prima ancora della più valida linea E; posso assicurare che da via Crotte in poi il bus è sempre semivuoto: percorre via della Chiesa con al massimo una decina di persone, poi da via del Risorgimento fino al capolinea sono di solito da sola o al massimo con un’altra persona, e questo anche nelle ore del rientro. E per questi «quattro gatti» si vuole buttare all’aria un intero quartiere, togliere parcheggi, abbattere alberi quasi secolari; ha senso? Con estati sempre più torride e l’asfalto più rovente è proprio la scelta ideale per una popolazione che invecchia! La vera difficoltà del quartiere Urago Mella è che si deve attraversare un ponte per uscire (e ce ne sono solo due, usati tra l’altro anche da chi proviene da Cellatica ) e nelle ore di punta si creano code notevoli e ingorghi alla rotonda con via Oberdan; ci manca solo un tram che avrà la precedenza e che passerà frequentemente per peggiorare ulteriormente la situazione! Ha perfettamente ragione chi ha scritto una lettera al vostro giornale il 18/2: prioritaria è una linea verso Cellatica/Gussago; oltretutto era quello che ci era stato prospettato, dopo la prima linea della metro. Assurdo fare il confronto con Graz. Graz è cresciuta intorno al tram che esiste da quasi 150 anni e gli austriaci hanno una mentalità ben diversa dagli italiani e purtroppo non sarà il tram a farla cambiare ai bresciani. Basti sapere che alla Pendolina esistono diverse palazzine di dipendenti Om che la linea 2 porta comodamente davanti alla Iveco; ebbene questo pulmino, da quando esiste, è stato usato da un solo dipendente, che conosco bene personalmente. E questo la dice lunga sulle abitudini dei bresciani. Spero almeno che questa volta i cittadini potranno essere ascoltati prima dell’approvazione del progetto e che ci sia davvero la «più larga condivisione al progetto»; finora ne sono venuti a conoscenza solo quelli interessati dall’esproprio! Giustamente, come ha scritto il sig. Croce nella lettera al Direttore del GdB, i mezzi vengono usati se i tempi di percorrenza sono ridotti al minimo e il tram, che non farà altro che ripercorrere il tragitto del bus 2, non ha questa caratteristica per la Pendolina! Oltretutto impatterà ancora sul traffico di superficie, con buona pace per la salubrità dell’aria! Perché allora non riprendere il progetto che era stato prospettato in occasione della prima tratta della metro e cioè di prevedere una seconda linea con direttrici est-ovest, interconnessa con l’attuale? Sarebbe più corretto nei confronti dei cittadini e renderebbe più giustificabile la sce lta della prima linea della metro, attualmente in pesante deficit. Ma se proprio ormai il progetto tram è di fatto immodificabile, come di solito «democraticamente» avviene, si dia la precedenza alla linea 2 Violino- S.Eufemia, che è più necessaria della linea 1 Pendolina- Fiera .

Maria Pedretti

Brescia



Gentile lettrice, il tram a Brescia è al centro di un serrato dibattito anche su questa pagina, e la testimonianza dei lettori apporta argomentazioni comunque sempre interessanti anche perché partono in genere dalla concretezza del proprio rapporto con i mezzi pubblici e con la gestione della vita cittadina. Un confronto - sul GdB e soprattutto nelle sedi pubbliche opportune - destinato a continuare. Mi limito a poche semplici considerazioni. Dopo la realizzazione della metro, Brescia ha bisogno di integrare il sistema di trasporto pubblico sull’asse est-ovest. Stante l’impossibilità di sobbarcarsi ulteriori oneri finanziari pesantissimi quali quelli che comporta la costruzione di una linea metropolitana (in via teorica potrebbe essere la soluzione ideale), quella del tram in sede propria rappresenta una soluzione possibile per garantire un servizio ad alta capacità di trasporto con tempi certi di percorrenza (una metro «leggera», anche per i costi inferiori). Su percorso e fermate ovviamente si cercano soluzioni «compatibili» con il contesto urbano e la distribuzione della popolazione. Ma anche per la metropolitana a suo tempo ci furono contestazioni e opinioni molto contrastanti, mentre oggi è sotto gli occhi di tutti quanto sia servita e sia funzionale alla vita urbana. Lo stesso vale per i lavori di cantieramento che indubbiamente comporteranno dei disagi. Disagi nell’immediato (come per la metro) che dovrebbero esser compensati dai vantaggi offerti in futuro da un servizio efficiente di trasporto pubblico. Il dibattito resta aperto. Ai posteri l’ardua sentenza. Sempre che Brescia riesca a salirci, su un suo tram. (g.c)