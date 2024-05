Tra poesia e prosa (un primato che merita chiarezza)

Comprendo preferisca l’orizzonte veritiero della prosa ai nebulosi vertici della poesia, sbaglio? Le parole e la vita spesso ci appaiono un’insondabile agenzia di collocamento tra questi due mondi. Se permette vorrei provare a fare ritorno al ventotto maggio del settantaquattro. All’anonimo risveglio di una città, alla natura che sovrasta con infinita bellezza le meschinità dell’essere umano, al rinascimento dell’arte e della scienza che albergano in questa piazza. La storia le legherà per sempre la parola strage ma il cuore dei bresciani continuerà incessantemente a battere contro il terrore.



Sui merli della torre bruciata / un pennuto sveglia la giornata / una melodia che inonda il padiglione / Tri tri tri / Sceglimi / sarò un padre pieno di devozione. Una bambina corre sotto il porticato / le matite per la scuola ha dimenticato. C’è aria bagnata di primavera / nella Loggia mattiniera / in un bosco di cartelli / spuntan funghi come ombrelli. L’orologio in zecchino d’oro / ha superato il segno del toro / e alla tredicesima ora giuliana / ai gemelli il sole s’accompagna. Quattro angeli uguali / fan quadrato con le ali. Sanno ciò che aspetta la città / e chiudono gli occhi per pietà. Tremerà il bronzo dei matti delle ore / otto rintocchi perenni per battere il terrore .

Andrea Stanga

Montirone



No, non sbaglia, caro Andrea. Davvero ai «nebulosi vertici della poesia» preferiamo «l’orizzonte veritiero della prosa».



Almeno qui, in questo spazio dedicato alle lettere, in un giornale quotidiano. Che se invece fossimo chiamati sul banco dei testimoni - o degli imputati - per quanto riguarda la vita, certo riconosceremmo il primato della poesia. Ma della vera poesia, quella che non ci appartiene e che soltanto i grandi sanno comporre, riuscendo cioè a non essere affatto «nebulosi», bensì a descrivere limpidamente l’orizzonte del vero, dove invece annaspa la prosa. A ciascuno il suo, dunque. Facendo per una volta eccezione e premiando, se non l’arte, almeno la sua perseveranza. (g. bar.)