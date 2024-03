Tempi lunghissimi per la pensione chiesta dall’estero

Salve, le scrivo questa mia perché sono molto frustrato, amareggiato, preoccupato e ora spiego il perché signor direttore. Sono un bresciano (di Brescia) che vive all’estero da vent’anni esattamente a Belfast in Nord Irlanda, lo scorso anno ho compiuto 67 anni e grazie all’aiuto del patronato Acli ho fatto richiesta di pensione di vecchiaia, è passato esattamente un anno e non so ancora niente a proposito, neppure l’Acli sa qualcosa, può immaginare come mi possa sentire dato che sono costretto a lavorare ancora e oltretutto comincio ad avere qualche problema di salute. Chiedo a lei se l’Inps funziona così o se il mio è un caso isolato, chiedo scusa per il mio sfogo, ma ne avevo bisogno.

Domenico Groppelli

Belfast (Uk)



Caro Domenico,



a naso potrei risponderle che sì, che l’Inps funziona così, che il suo sfogo non è isolato, che d’altra parta essendo in Italia etcetera etcetera...



Potrei. Senza neppure allontanarmi troppo dalla verità, come potrebbero testimoniare migliaia di concittadini che ogni giorno annaspano in quelle sabbie mobili che sono gli apparati e la burocrazia.



Limitandomi a questo, tuttavia, racconterei soltanto la panna della storia, vestendo i panni più del politico che del giornalista.



Le rispondo allora che, al netto di ogni semplicismo, il problema è questo: essendo lei un cittadino italiano residente all’estero che presenta domanda per dei contributi in Italia - probabilmente cumulando la contribuzione dei due Stati - Inps impiega assai più tempo rispetto al normale per liquidare la pensione, poiché deve verificare e certificare anche i diritti maturati fuori patria.



Ma anche se si trattasse di una pensione con contributi maturati soltanto in Italia, ma con domanda di pensione fatta in convenzione tra due Stati, i tempi lunghi di liquidazione sono la norma.



Tanto per fornire un’indicazione di massima: chi presenta la domanda in Italia, anche in trenta giorni si può veder accreditato sul conto il dovuto; chi la presenta da un altro Stato, deve attendere persino due o tre anni.



Resta una buona notizia: delle somme che le spettano non perderà un euro, in quanto riceverà tutti gli arretrati. In ogni caso, augurandomi che nel frattempo quei soldi non le servano immediatamente, il solo ente che può sollecitare il disbrigo della pratica è il patronato a cui si è rivolto.



Affidandosi all’unica santa che può esserle d’aiuto: la pazienza. (g.bar.)