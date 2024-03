Tanti corsi e attività per mantener viva la mente di noi senior

Vorr ei ringraziare il signor presidente di SolidarietàViva del Villaggio Prealpino per aver messo in atto alcune mie proposte nell’assemblea del 2023: «Lettura ad alta voce» e «Corso della memoria»; attività molto utili per persone di una certa età. Il corso della memoria lo frequentai in un’altra sede - Allievi di Vita- e mi è stato molto, molto utile. Abbiamo sulle spalle anni, beh non diciamo quanti, ma la mente non lo sa, così bisogna tenerla sempre attiva. In questi centri si gioca a tombola, burraco, ma si può aspirare a qualcosa di più. Esempio: usiamo il telefonino per mandare un messaggio, ma digitare non è come prendere tra le mani una biro o una matita anche solo per scrivere un piccolo racconto della propria vita. Spero che la mia idea, che può apparire bislacca, si possa realizzare. Fogli e biro non mancano a SolidarietàViva.

Angela Brigato

Brescia



Gentile lett



rice, di sicuro non le mancano biro visto che mantiene viva, tra le tante, anche l’abitudine di inviare lettere manoscritte (pratica, anche questa, che dicono contribuisca ad ogni età a tener allenato il sistema nervoso). Ma al di là delle battute, offriamo una vetrina a questa testimonianza per incoraggiare - usiamo questo verbo - le tante persone che, con l’entrata nella terza (e anche quarta) età, faticano a trovare stimoli per mantenersi... vivi. E lasciare una traccia della propria vita, magari tramite una sorta di piccola autobiografia (esercizio della memoria!), non tanto in libreria (ci sono già tanti libri) ma per amici e familiari, è una buona pratica per la salute fisica e mentale ma anche di prossimità (parentale e non) se aiuta ad annodare - tra una partita di burraco e l’altra - i fili



dei rapporti intergenerazionali. (g.c.)