Sposa di un italiano ma senza diritti Pazienza terminata

Risiedo in Italia da due anni. Sono originaria dell’Uzbekistan. Desidero rivolgermi al vostro giornale al fine di ottenere un certo impatto sulle autorità governative. Il 16 giugno 2023 ho contratto matrimonio con un cittadino italiano, e abbiamo un figlio di quattro anni. Mi rivolgo a voi con la richiesta di indirizzarmi o aiutarmi nell’ottenimento dei documenti necessari. Subito dopo aver registrato ufficialmente il matrimonio, ho presentato tutti i documenti richiesti presso la Questura. Mi è stato detto di attendere la convocazione per un appuntamento, che ho atteso diligentemente. L’appuntamento mi è stato assegnato per il 7 maggio 2024, quindi ho atteso un anno per tale appuntamento. Tuttavia, oggi sono andata alla Questura di Brescia, dove mi hanno preso le impronte digitali, ma non mi hanno fornito alcuna informazione sul ritiro dei documenti né alcun documento. Da un anno vivo in Italia in matrimonio ufficiale, ma sono priva di assicurazione sanitaria, codice fiscale e senza la possibilità di lavorare o ottenere la residenza. Devo addirittura pagare per i servizi medici, anche se mio figlio ha la scarlattina. Non so a chi rivolgermi per ottenere informazioni competenti! Ho viaggiato due volte in Uzbekistan a mie spese per estendere il visto turistico, poiché non posso spostarmi senza documenti. Tutto avviene molto lentamente e ho atteso con pazienza per un intero anno, ma ora non so cosa fare. Questo problema riguarda tutti gli immigrati che sono arrivati legalmente nel Paese e sono disposti a pagare le tasse e lavorare onestamente. Qual è la differenza tra un immigrato e un altro? Sto cercando di creare una famiglia qui e di vivere secondo le leggi italiane.

Madina Popova



Cara Madina,



come si diceva un tempo con linguaggio diventato desueto per gli italiani stessi, figuriamoci per gli stranieri, siamo «latori della presente», nel senso che la pubblichiamo affinché venga letta «dalle autorità competenti» (altra frase fatta, che piace molto ai burocrati, poiché dice tutto e nulla).



Non usiamo questi paroloni per caso. Quando si ha a che fare con l’apparato di potere, cara Madina, semplicità e buon senso non hanno casa. Per fortuna però esistono le persone ed è ad esse che ci appelliamo insieme con lei, per capire cosa è possibile fare.



Chiederemo dunque al collega che tratta abitualmente con la Questura di capire se si tratta di un problema locale oppure, come crediamo, se sia proprio una prassi generalizzata, nazionale.



E qui qualcosa aggiungiamo, poiché in un’epoca in cui l’immigrazione tanto inquieta, con i rischi collegati alla mancanza di controllo e alle difficoltà di integrazione per chi in Italia arriva, non ha davvero senso mettere balzi e balzelli per chi da queste parti vive già e sta cercando di formare nel rispetto di regole e leggi una famiglia. (g. bar.)