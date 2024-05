Sostegno a scuola Un diritto che viene fatto pagare caro

V orremmo segnalare l’iter folle che abbiamo dovuto seguire per «rinnovare» la pratica dell’insegnante di sostegno di nostri figlio. Ci è sempre stato detto che si può scegliere come e da chi farsi seguire e per scelta abbiamo deciso di farci seguire privatamente e non pesare sulla collettività e lasciare posto ai più bisognosi visto che le liste d’attesa delle Neuro Psichiatrie Infantili sono chilometriche. Quest’anno la pratica del sostegno è cambiata e avviene tramite il portale Inps. Bisogna presentare della documentazione, relazioni come succedeva in passato, ma ora passa tutto tramite l’Inps. Per fare tutto ci sono voluti quattro mesi perché la documentazione prodotta non andava mai bene e essendo stati seguiti privatamente la Npi del territorio ha messo i bastoni fra le ruote e creato non pochi problemi. Ho scritto a diverse istituzioni per smuovere le acque e alla fine abbiamo ottenuto ciò che peraltro è un nostro diritto e ci troviamo a dover concretizzare la richiesta che consiste nel compilare tramite il pediatra un certificato medico introduttivo che viene caricato sul sito dell’Inps per inoltrare la richiesta. Vi sembra giusto che per questo passaggio obbligatorio i genitori debbano pagare 97 euro? Capisco far pagare un certificato di sana e robusta costituzione, per il porto d’armi, per assicurazione, ma per il rinnovo o comunque una pratica per persone giudicate fragili non lo riteniamo corretto. Ci mettiamo nei panni di chi ha difficoltà economiche, come fa a sostenere anche questa spesa? Si aggiunge poi la fase due che consiste nel concretizzare la domanda e questa fase la si può fare da soli, prendendosi anche la responsabilità se non eseguita bene, o tramite un patronato che comunque giustamente lo fa a pagamento. A noi sembra una follia… tu Stato fai pagare per richiedere un diritto? Per di più ai bambini non viene fatto pagare nemmeno il ticket dei farmaci e per questa pratica sì? Spero che questa segnalazione serva anche a far riflettere chi di dovere.

I genitori di Niccolò B.



Carissimi,



raccogliamo la vostra testimonianza con due premure: dare ad essa eco e rendere partecipi coloro che vivono un’identica situazione, affinché si sentano meno soli e dalla parte del torto.



Lo scriviamo con la consapevolezza che il sostegno ai ragazzi e alle ragazze con fragilità è un’eccellenza del sistema scolastico italiano. Il principio che ha ispirato i legislatori non soltanto è meritevole, ma pure ci qualifica e distingue rispetto a molti altri Paesi del mondo e anche d’Europa.



Il problema, come sempre, è che nel passaggio dai buoni propositi alla pratica quotidiana ci perdiamo non soltanto un pezzo, ma pure il nocciolo.



Confidiamo che almeno in questo caso venga posto rimedio. (g. bar.)