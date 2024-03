So di non essere il solo ad attestare il disservizio

Scrivo questa lettera per esprimere la mia protesta per l’impossibilità di prenotare un appuntamento per richiedere un passaporto. Vivo nella Bassa bresciana e come molti sono impossibilitato insieme alla mia famiglia a prenotare un appuntamento. Sicuramente non sarò il solo ad averle scritto e di sicuro non sarò l’ultimo per testimoniare questo disservizio e nel come la nostra Pa non sia in grado oltre agli innumerevoli disservizi, di fornire un documento come quello del passaporto in tempi normali, da nazione moderna.

Lettera firmata



Gentile lettore, è davvero folta la compagnia di chi deve tribulare per avere il passaporto e vedersi così garantita la libertà di entrare e uscire dal Paese sancita dall’articolo 16 della Costituzione . Non solo viene messa a dura prova la pazienza del cittadino, ma anche il suo portafoglio, se è vero che i ritardi per i passaporti ci sono costati tra il 2022 e il 20023 10 milioni (ne scrive oggi il GdB a pagina 8 e 9). La coperta delle risorse è troppo corta per far fronte alle richieste, spiegano in Questura. In attesa di una digitalizzazione effettiva nella burocrazia e di organici più adeguati nell’ufficio passaporti, per ora non ci resta che auspicare che la sperimentazione del rilascio dei passaporti in uffici postali dei paesi venga al più presto esteso il più possibile, riducendo perlomeno il carico di richieste sulle questure. (g.c.)