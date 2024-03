Sdraiati o in piazza? Noi giovani fatichiamo a capire gli adulti

E ssendo un gruppo formato da studenti universitari e delle scuole secondarie superiori, vogliamo offrire alcuni spunti di riflessione, in particolare ai nostri coetanei, a partire da quanto accaduto a Pisa venerdì 23 febbraio: ultimo episodio di interventi repressivi delle forze dell’ordine nei confronti di coloro che - soprattutto giovani - cercano di manifestare il proprio pensiero e il proprio dissenso. Qualcuno dei politici italiani, nei giorni successivi, ha dichiarato che bisogna essere sempre con la Polizia, con gli agenti impegnati a garantire l’ordine pubblico: noi non offenderemo mai né assumeremo mai un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti di coloro che svolgono tale funzione, ma pensiamo che la Costituzione italiana, che prevede per ogni cittadino il diritto di manifestare pubblicamente, in modo pacifico, il proprio pensiero, affidi alle forze dell’ordine il compito di proteggere coloro che manifestano da eventuali attacchi di persone violente (come accaduto, due anni fa, a Roma, con l’assalto alla sede della Cgil o, a Firenze, con un’aggressione squadrista a giovani studenti, fuori dal loro istituto) e non di reprimere eventuali forme di dissenso, mettendo in questo modo a rischio la legalità democratica del nostro Stato. Non capiamo l’atteggiamento di voi adulti nei nostri confronti: ci invitate a non sdraiarci sul divano, a non essere passivi, a sviluppare il pensiero critico, a salvare un mondo che, da molti punti di vista, fa schifo e, poi, quando cerchiamo di fare qualcosa e di esprimere le nostre opinioni, botte, insulti e repressione. La maggior parte di noi nel luglio del 2001 non era ancora nata, ma abbiamo visto le immagini e ascoltato molte testimonianze su quello che è accaduto a Genova, in occasione del G7 e delle giornate del Genova Social Forum, con migliaia di giovani e adulti impegnati a dimostrare ai sedicenti «grandi» della Terra che un altro mondo era possibile. In quelle giornate moltissime persone avevano espresso, per la prima volta, la loro volontà di giustizia, di pace, di dignità per tutti i popoli della Terra; per la prima volta volevano far sentire la loro voce ed assumersi un ruolo nella Storia. E, per la maggior parte di loro, vista la terribile repressione di cui sono rimaste vittime, la prima volta è coincisa con l’ultima volta. Non vorremmo che, considerando quello che da tempo accade in Italia, ci stessimo avviando per la stessa strada: voi giovani state tranquilli, fatevi i fatti vostri, non vi impicciate di quello che accade in Italia e nel mondo, «lasciateci lavorare». Oppure tutta questa repressione serve per scatenare una qualche risposta violenta, utile per giustificare una svolta autoritaria della nostra democrazia, forse già in atto con le proposte governative - tra tutte quelle dell’autonomia differenziata e del premierato -, che porterebbero all’abbattimento del sistema di garanzie democratiche previste dalla nostra Costituzione antifascista? Sarebbe stato significativo che la presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro dell’Interno avessero chiesto scusa ai giovani per la violenza esercitata nei loro confronti, ma questo vorrebbe dire «chiedere la luna». Ringraziamo, invece, il presidente della Repubblica e i numerosi insegnanti di molti istituti che, in tutta Italia, hanno preso posizione; ricordiamo, in particolare, i docenti del liceo Classico «Vittorio Emanuele II» di Palermo che ci hanno detto che, a scuola, loro insegnano il rispetto delle leggi e il rispetto dell’altro, la libertà di espressione e il valore della parola contro l’esercizio della forza fisica, la partecipazione alla vita politica e sociale come esercizio di cittadinanza. Ed insegnano anche che, in Grecia e a Roma, esistevano spazi pubblici come l’agorà e il foro a cui nessuno poteva sognarsi di interdire l’accesso a nessuno, e che nessun cittadino poteva usare violenza fisica contro un altro cittadino, e che, quando questo accadeva (perché è accaduto), sono stati i periodi più bui della storia della Grecia e di Roma: si chiamava guerra civile. Chiudiamo questa nostra riflessione con due riferimenti letterari che ci possono aiutare nel nostro cammino di crescita e di impegno dentro le vicende del nostro tempo. La prima è una breve poesia di un poeta brasiliano, Geir Campos: Foglia che cade nel fiume / anche se il fiume la porta via / cambia l’aspetto del fiume. Molto significativi, poi, alcuni versi di La canzone del Maggio di Fabrizio de André: Lo conosciamo bene il vostro finto progresso, / il vostro comandamento: ama il consumo come te stesso... / Voi non potete fermare il vento, / gli fate solo perdere tempo. Oggi, per poter mantenere salda la nostra possibilità di consumare, occorrono guerre su guerre e la pazzia bellicista sembra trionfare dappertutto. Ma, forse, il vento della giustizia, della pace e della convivenza tra i popoli che anima la vita delle persone, ha ancora qualcosa da dire e tempo a disposizione.

Stefano Borsarini, Stefania Cerami Costanza Lazzarini Perli, Giulia Lucidera Aurora Pancher, Michele Paradisi Chiara Volpi

Gruppo giovanile A.G.O. - Brescia



Gentili studenti, tra le tante voci che si sono pronunciate (anche sul nostro giornale) a proposito dei fatti di Pisa e delle successive polemiche, mancavano quelle... degli studenti. Il GdB volentieri ne ospita quella di alcuni di loro. Che hanno senz’altro qualcosa da dire e soprattutto tempo a disposizione per provare a rendere concreti - in modo nonviolento e nel rispetto delle norme di una convivenza civile - i buoni propositi esposti, per essere così di stimolo con il «buon esempio» per i coetanei, sdraiati o già in piedi che siano. (g.c.)