San Faustino, anche la chiesa profuma di zucchero filato

È una bella giornata, il sole mi riscalda mentre mi incammino verso la chiesa dei Santi Faustino e Giovita. Una folla immensa partecipa alla fiera, ovunque c’è allegria e spensieratezza. La chiesa è piena di persone che ascoltano la Santa Messa e pregano i nostri patroni. Dei bravi sacerdoti celebrano l’omelia ed è tutto molto bello. Mi inginocchio e prego, per tutte le cose che vorrei poter fare nel mondo così sofferente, per le guerre inutili e per tutte le persone che soffrono. La chiesa profuma di zucchero filato, di caldarroste, mi distraggo e penso a caramelle e tante cose buone che ci sono fuori. È una bella ricorrenza la nostra fiera dei Santi Faustino e Giovita e mi piace andarci e assaporare il clima divertente che si porta dietro questa festa bresciana!

Lina



Gentile lettrice, la lettera scritta a mano il giorno stesso della festa dei Santi patroni, con una grafia che profuma di altri tempi, è arrivata in redazione soltanto ieri, ma nella sua semplicità ci trasmette ancora tutta la freschezza e l’allegria che hanno riempito il suo sguardo e il suo cuore quella mattina, convincendoci a darle giustamente spazio. Anche perché sono annotazioni, quelle proposte, che confermano, una volta di più, quanto rimanga sentita dai bresciani «San Faustino». Memoria radicata di una città a dimensione d’uomo, di antico borgo con i suoi riti collettivi a far da collante nel corso del tempo. Da un anno all’altro, da un tirapicio all’altro... E speriamo ancora per molto tempo a venire. (g.c.)