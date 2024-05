Problema traffico A Brescia occorre un piano globale

Brescia: ore 8 di un qualsiasi giorno feriale migliaia di automobilisti nuovi indiani metropolitani più o meno pazienti, entrano con le loro vetture dai quattro punti cardinali all’assalto della città come fosse Fort Apache. E questo da anni, da molti anni. A nulla son valsi i programmi, ahimè disattesi, per porre rimedio da parte delle diverse Amministrazioni fin qui succedutesi. È stata evocata nei programmi elettorali una Consulta della mobilità (la Giunta dei Sindaci) a carattere sovracomunale, mai però resa operativa. Cito testualmente «Un tavolo permanente finalizzato al superamento delle divergenze logistiche, volto a pianificare azioni nel campo della mobilità territoriale con carattere di ampio respiro nonché di condivisione». Lo Stato dell’arte del trasporto pubblico a Brescia è paragonabile ad un Palazzo con un magnifico attico (la metropolitana); un secondo piano da arredare (la linea del tram Pendolina-Fiera) in tempi molto lunghi (6 anni) e con costi moto alti (40 milioni/Km) e disagi importanti per il traffico e la viabilità durante i lavori; un primo piano negletto (quadrante est della città) scritto nel libro dei sogni (linea T3 e T4) con la previsione di un finanziamento dello Stato che non arriverà mai; un piano terra ovvero l’ingresso in città trafficato oltre ogni limite. Si può, si deve mettere mano alla sistemazione del Palazzo tenendo conto della scarsità di risorse pubbliche e dell’accelerazione dell’innovazione tecnologica (auto elettriche, car sharing, guida autonoma, smartworking). Una rivoluzione che modificherà le abitudini e le modalità di accesso e fruizione del trasporto pubblico urbano. Di qui l’assoluta necessità di rendere operativo un organismo politico che si occupi della mobilità di tutto il territorio. In assenza il Palazzo Brescia resterà incompiuto, ognuno proseguirà «a ballare con sua nonna» lanciando invettive verso Fort Apache.

Giorgio Schiffer

Brescia



Caro Giorgio,



sarò sintetico ma non spiccio, concordando sulla necessità di una programmazione lungimirante e su vasta scala. Tuttavia - avendo vissuto e lavorato in altri capoluoghi lombardi - posso assicurarle che Brescia al confronto è più simile alle praterie che a Fort Apache. Qui il traffico è un problema, altrove una tragedia. La differenza non è da poco, onesto riconoscerlo. (g. bar.)