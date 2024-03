Prevenire le tragedie con una forte cultura della sicurezza

Ogni giorno, i media ci informano di incidenti, spesso gravi o fatali, che si verificano in vari contesti lavorativi. Questi incidenti comportano un costo umano e sociale molto alto, che non possiamo trascurare. Di fronte a questa realtà non dobbiamo tacere, e quindi desidero offrire il mio modesto contributo al dibattito che si apre ogni volta che una persona perde la vita sul lavoro, indipendentemente che sia un lavoratore, una lavoratrice, un imprenditore o un artigiano, poiché si tratta sempre di esseri umani. Nonostante le molte normative che impongono ai datori di lavoro costose misure di adeguamento tecnico e organizzativo, gli indici di incidenti continuano ad essere inaccettabili per le conseguenze umane che comportano. Ci sono coloro che invocano ulteriori provvedimenti legislativi e un aumento delle sanzioni; a mio parere, è necessario invece un cambio culturale per ottenere risultati significativi, anziché creare nuove leggi, forse già troppe. Per prevenire e ridurre gli infortuni, non è sufficiente limitarsi ad applicare le norme e le leggi, sebbene esse siano importanti. È necessario andare oltre e coinvolgere i lavoratori in un processo di formazione e sensibilizzazione che li renda protagonisti della sicurezza aziendale, come prescritto dalle normative. La formazione sulla sicurezza non dovrebbe essere considerata un obbligo o un’attività che comporta perdita di tempo, né per i lavoratori né per gli imprenditori, bensì un’opportunità di crescita professionale e personale. Dovrebbe basarsi non solo sulla trasmissione di nozioni teoriche o legislative, ma anche sulla condivisione di esperienze reali, sulla comunicazione efficace e sull’applicazione pratica delle migliori pratiche che aiuti a modificare il loro comportamento in modo consapevole e responsabile. Negli ultimi tempi, si è registrato un aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro, e si è passati dal lavoro stabile a tempo indeterminato al lavoro precario, motivato dalla flessibilità necessaria per un’economia competitiva ma spesso utilizzata in modo scorretto, trasformando la flessibilità in precarietà. È un dovere civile e morale evitare che le morti sul lavoro diventino parte del «panorama patologico» dei nostri tempi e del futuro del lavoro. Inoltre, è necessario affrontare il problema dell’inadeguatezza del personale degli enti preposti alla vigilanza, che non sono sufficienti a garantire un sistema di controlli efficiente ed efficace. Questo sistema dovrebbe andare oltre la semplice verifica formale della documentazione e coinvolgere attivamente i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È fondamentale assicurare la massima sicurezza: la vita delle persone è sacra e ha la supremazia sull’economia e sulla finanza.

Renato Zaltieri

Isorella



Gentile lettore, tornare a parlare del «lavoro che uccide» in un territorio che ha una grande considerazione, quasi sacrale, per «il Lavoro», è doloroso, eppure con questa tragedia occorre fare i conti, senza ipocrisie. È giusto sottolineare che non è solo questione di leggi (che ci sono), e che è questione di cultura della sicurezza (e di come la si coltiva), ma c’è un evidente problema anche di applicazione concreta delle norme. La Lombardia è la regione con più incidenti, inclusi quelli mortali, e Brescia (con la vittima di Carpenedolo siamo già a cinque in meno di tre mesi) è maglia nera in Lombardia, ma all’Ispettorato del Lavoro provinciale su un organico di 140 ispettori, in servizio ce ne sono solo 52 (manca il 63% del personale necessario) e dei previsti 31 ispettori cosiddetti «tecnici», cioè quelli addetti alla salute e sicurezza, ce ne sono solo sei. È forse da questi numeri che occorrerebbe partire per dar corpo alla stretta sul lavoro nero e sugli appalti irregolari, fino allo stop ai bandi, che il governo ha messo in cantiere (absit iniuria verbis!) per arginare la catena di cosiddette «morti bianche» che costellano troppo spesso la cronaca di un Paese che quest’anno è alla guida dei G7. (g.c)