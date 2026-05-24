Polizia locale. Grazie a due agenti davvero gentili

Caro Tarcisio, pubblichiamo volentieri la sua lettera per due ragioni. La prima è il fatto in sé, una gentilezza che va riconosciuta e dunque premiata. La seconda è che consente di riportare almeno per un giorno in equilibrio il giudizio nei confronti degli agenti delle Polizie locali, che sovente finiscono in queste pagine per proteste, lamentele e sfoghi nei loro confronti. È grazie a persone come loro che, pure quando ci salta la mosca al naso per aver subito quello che riteniamo un abuso o un’ingiustizia da parte di chi indossa una divisa, ci ricomponiamo rapidamente e torniamo alle basi di ciò che conta davvero: la convivenza civile e la fiducia reciproca che ne costituisce il fondamento. P.S. Ci sia concesso altresì un desiderio: che quei due agenti non restino soli, che tutti i loro colleghi ne prendano esempio.