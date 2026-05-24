Polizia locale. Grazie a due agenti davvero gentili
Con la presente vorrei segnalare il comportamento davvero gentile e di grande aiuto di due agenti della Polizia locale di Brescia. Verso le 20.40 di qualche giorno fa, ero fermo in via Lupi di Toscana per cambiare una ruota bucata quando due agenti della Polizia locale si sono fermati e mi hanno aiutato a cambiarla. Mi sembra giusto segnalare il fatto che forse può aiutare a sfatare il pregiudizio negativo che in genere si ha nei confronti degli agenti.
Tarcisio Fornoni
Caro Tarcisio, pubblichiamo volentieri la sua lettera per due ragioni. La prima è il fatto in sé, una gentilezza che va riconosciuta e dunque premiata. La seconda è che consente di riportare almeno per un giorno in equilibrio il giudizio nei confronti degli agenti delle Polizie locali, che sovente finiscono in queste pagine per proteste, lamentele e sfoghi nei loro confronti. È grazie a persone come loro che, pure quando ci salta la mosca al naso per aver subito quello che riteniamo un abuso o un’ingiustizia da parte di chi indossa una divisa, ci ricomponiamo rapidamente e torniamo alle basi di ciò che conta davvero: la convivenza civile e la fiducia reciproca che ne costituisce il fondamento. P.S. Ci sia concesso altresì un desiderio: che quei due agenti non restino soli, che tutti i loro colleghi ne prendano esempio.
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