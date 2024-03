Niente lavori utili e nessuna clemenza per chi delinque

È ora di finirla con le pene socialmente utili, non redimono nessuno, ci vuole una pena esemplare per chi commette reati contro il patrimonio anche perché nella maggior parte dei casi è un recidivo. Quello che si legge sui giornali è questo: ragazzi che per combattere la noia commettono atti ingiustificati contro il patrimonio. Per la maggior parte sono poco meno che maggiorenni 16/17 anni per cui non più adolescenti, allo stato attuale della propria formazione di essere umano. Per questi reati abbasserei a 14 anni l’età non penalmente ma socialmente perseguibile ed infliggerei una pena carceraria in base al misfatto compiuto, ma comunque non con lavori socialmente utili, a chi è vicino alla maggiore età. Con una metafora posso dire che se una pianta nei suoi primi anni è cresciuta storta non la puoi più raddrizzare, a meno che non la spezzi! La maggior parte sono ragazzi allo sbando, che se avessero una famiglia farei pagare loro il danno economico subito dalla comunità. Mentre per i danni alla persona, non c’è pena socialmente utile che tenga ai non ancora maggiorenni. Carcere, carcere, carcere. Forse solo così uno ci pensa prima di sfregiare o accoltellare un coetaneo per futili motivi o per pochi euro. Ma dove stiamo andando...?

Mario



Gentile lettore, anch’io mi chiedo dove stiamo andando se per fermare una deriva che prima ancora che criminale definirei morale, pensiamo che basti costruire più carceri (perché questo significa chiedere più detenzioni e pene più severe) e rinunciare ai lavori (non pene) socialmente utili come possibilità di offrire un’altra chance per saldare i conti con la giustizia. La strada non è affatto semplice ma passa di sicuro dall’accertamento delle responsabilità individuali e dalla certezza della pena quando dimostrata la colpevolezza di una persona. Pena che poi si articolerà secondo le modalità previste dal nostro ordinamento, in cui i lavori socialmente utili, la messa alla prova con la semilibertà, gli sconti di pena etc etc rappresentano a mio avviso un punto di non ritorno della nostra civiltà giuridica, così come il fatto che vi sia una giustizia minorile distinta. Del resto il carcere, è dimostrato, risulta una delle più efficienti «scuole» di formazione criminale, e quindi paradossalmente si rischia che il rimedio ottenga il risultato opposto di quello che ci si propone. Piuttosto chiediamoci, a partire dalla famiglia e dalla scuola, quali azioni, iniziative e strutture mettere in campo per educare «al bene» (e al «bene comune») i ragazzi responsabilizzandoli ed evitando che possano imboccare «cattive strade». Perché, attenzione, di estirpazione in estirpazione, una pianta già asfittica (demograficamente) rischia di restare senza rami e di seccare. (g.c.)