Ministra Rocella contestata Pareri differenti

L’avere impedito di parlare ad un Ministro della Repubblica, questa è violenza. È l’espressione del fascismo, o del comunismo o del nazismo. Spiegatelo a quelle «candide anime». Io parlo e tu no. Ed ancora prima che il Ministro abbia cominciato a parlare. Capirei se contestassero concetti dell’oratore, ma prima che li abbia espressi no. Se rifiutano il confronto se ne stiano a casa loro o si organizzino un loro incontro. Poiché qualcuno provi ad andare da loro a contestare o ad impedire di parlare. Come verrebbe accolto, che fine farebbe?

Gianantonio Borghesani / È stata una mossa eccelsa quella della ministra Roccella, riuscire a far convergere l’attenzione sulla Legge 194/78 per l’interruzione di gravidanza, senza neppur parlare, anzi astutamente facendo l’offesa per lesa maestà. È riuscita, anche, a ricevere l’appoggio morale del Presidente Mattarella che, come sempre, ha svolto il suo compito di super partes in modo impeccabile. È stata abilissima ed i ragazzi presenti hanno abboccato al suo amo: peccato. I presenti avevano tutte le ragioni possibili, ma non hanno colto la sottile arte di chi tacendo si è fatta grande pubblicità e quindi ancor più ascoltare. Ci sono stati illustri politici, da Pertini a Berlinguer che furono contestati durante incontri pubblici, ma loro, rimasero ad affrontare chi li contestava; era un modo «politico» di dialogare con chi avversa il tuo pensiero e lo argomenta. Di questi tempi se ne è persa la statura morale, la capacità di visione e allora, ottenuto il risultato di far parlare di sé, si abbandona il palco e si lasciano contestatrici e contestatori in pasto a chi meglio li digerisce. La contestazione delle giovani donne e dei loro amici era condivisibilissima: sbagliata, a mio avviso, solo la tempistica e la ministra, abile politica, è riuscita a far parlare di sé, oltre il minimo dovutole. Il Movimento che da decenni mi onoro di presiedere, ha accolto la legge 194/78 come atto civile in un Paese degno di essere così qualificato. Per anni abbiamo rivolto la nostra attenzione a quelle strutture che, adducendo pretesti tra i più impensabili, hanno rifiutato l’applicazione della legge e con ciò dobbiamo sottolineare la scarsa capacita contrattuale di chi negozia le varie attività con le Case di Cura accreditate. Ma tant’è, da certe posizioni non ci si schioda. Lascio a chi mi sostituirà un’eredità pesante: io e altri con me abbiamo speso tutte le energie: ai posteri auguri di meglio saper far valere le ragioni delle cittadine che vogliono o debbono avvalersi della legge 194/78 e vogliono applicarla nella struttura a loro più congeniale. Sono molto vecchia, anche se mi verrà augurato di togliermi di torno: tranquilli ci arriverò presto.

Marisa Clementoni Tretti

Presidente Movimento per i diritti del malato



Carissimi,



unisco a punto e croce le vostre lettere, pur se accomunate soltanto per un aspetto: la ministra Rocella contestata da una cinquantina di studenti e che, impossibilitata a parlare, se n’è andata dagli Stati generali della natalità. Su questo punto vogliamo restare, anche perché entrambi, pur lontani d’opinione, parete unanimi. Il diritto a esprimersi, a parlare e a far parlare, ad ascoltare ed essere ascoltati, è a nostro modo di vedere assoluto. Senza se e senza ma. Poi si può essere più o meno comprensivi con gli studenti («sono ragazzi», «se non contestano a vent’anni», «nel merito non hanno tutti i torti»... «devono imparare l’educazione», «se capitava il contrario, apriti cielo», «sono ingiustificabili»...) ed opinare sulla scelta della ministra («ha fatto bene ad andarsene», «no, doveva rimanere», «è stata opportunista», «cos’altro avrebbe potuto fare»...), ma il nocciolo è uno: impedire di parlare è sbagliato. Punto.



P.S. Riguardo al tema in sé, divisivo come non mai, malizia e mestiere suggerirebbero di glissare, tuttavia non ci sentiremmo a posto con la coscienza se lo ignorassimo completamente, preferendo invece sottolineare come proprio perché così delicato e divisivo non bisognerebbe mai stancarsi di parlarne, di cercare il confronto, di discuterne «laicamente», socraticamente diremmo, ammettendo che essendo assai complesso una risposta semplice non c’è e che condizione necessaria è non avere la verità in tasca, essendo disposti a comprendere «le ragioni degli altri».



Ecco perché cara Marisa le auguriamo di non togliersi di torno, tanto meno «presto». (g.bar.)