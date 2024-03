Mettiamo nei parchi piante anti-smog anche per l’inverno

Sono una nonna che porta i nipotini al parco. D’estate ci sono tanti alberi che fanno ombra, ma quando arriva l’autunno ci troviamo marciapiedi e strade pieni di foglie. Brescia ha tanti alberi, ma quasi tutti a foglia caduca; in inverno rimangono solo alberi spogli. Come fanno ad assorbire l’inquinamento nei mesi più freddi se non ci sono foglie? Mi scuso per la mia ignoranza in materia, ma non si potrebbero piantumare soprattutto alberi con foglie perenni?

Rosa Biancardi

Brescia



Gentile lettrice, nella semplicità della richiesta si manifesta tutto il buon senso di una nonna che ci tiene a far vivere i nipotini all’aria aperta. E così tanto da interessarsi a come far sì che quell’aria aperta sia migliore di quella che ci tocca respirare oggi. E tutto detto senza tanti fronzoli. Certo che una piantumazione ad hoc di alberi anti-smog in città contribuirebbe, se non a risolvere il problema alla radice, almeno a «ripulire» qualche metro cubo d’aria nei parchi, dove portare i nostri bambini. Le promesse di incrementare il patrimonio arboreo, soprattutto in alcune zone «strategiche» come quelle a ridosso delle tangenziali, sono state fatte. Nonne e nonni, più di tutti, insistano e vigilino - in forza della sensibilità dello sguardo affettuoso verso i nipotini - perché vengano mantenute. (g.c.)