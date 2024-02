«Manifestare sì, ma nei limiti. Altrimenti doveroso intervenire»

Se la manifestazione non è autorizzata, e pertanto avviene in violazione della legge, è doveroso che lo Stato faccia rispettare le proprie leggi, e cerchi di impedirà. Quindi l’intervento della Polizia non è giusto o ingiusto, è doveroso. La libertà di manifestare non viene soppressa, ma deve svolgersi legalmente. Sono i manifestanti che l'hanno violata. Ed anche gli organizzatori che - sperando nella tolleranza dello Stato - hanno volutamente violato la legge. E speravano che ci scappasse qualche ferito, meglio per la loro folle ideologia, sarebbe stato un morto, per gridare allo Stato fascista. Mentre invece sono loro i fascisti/sfascisti, sono loro che applaudono Hamas che vuole «solo» la distruzione totale di Israele, ed applaudono a tanti dittatori comunisti. Sono loro che non si rassegnano a rispettare le leggi, quelle che chiamano leggi fasciste. Leggi che tuttavia non hanno soppresso i centri a-sociali. Leggi che non si sono ancora liberate di una pesante crosta di ideologia comunista, che tante sciagure ha portato in tutto il mondo. Speriamo, e dobbiamo sperare, in un futuro migliore.

Gianantonio Borghesani



G



entile lettore, non credo che le manifestazioni giovanili pro Palestina di Pisa e Firenze per chiedere la fine dei bombardamenti su Gaza (non pro-Hamas, palestinesi e Hamas non sono esattamente sinonimi e sovrapponibili...) al centro delle polemiche di questi giorni, meritassero e meritino tanto accanimento. Né repressivo né verbale. Per chiudere ogni contestazione a chi critica quelle manganellate distribuite un po’ troppo facilmente, basterebbe citare il fatto che si sia sentito in obbligo di intervenire una persona equilibrata e con grande senso istituzionale (e senz'altro non comunista come magari pretenderebbe di far credere qualcuno) quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il suo richiamo ad un diverso approccio alle manifestazioni di "dissenso" dei giovani. E non è questione di legge "a prescindere"... Altrimenti cosa si sarebbe dovuto fare nelle scorse settimane per i blocchi stradali dei trattori? Scendere in strada con blindati e carri armati? C'è sempre un buon senso e un senso della misura che devono intervenire sul campo, perché le situazioni non si avvitino su se stesse. In ogni caso, grazie al cielo e con buona pace di tutti, nel nostro Paese vigono leggi costituzionali, votate da un Parlamento democraticamente eletto, e non leggi comuniste o presunte tali da emendare o cancellare. E tra le tante quella che sancisce la libera manifestazione delle opinioni, anche quando in contrasto con le nostre o con quelle della maggioranza politica al governo in un certo momento. (g.c.).