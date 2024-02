L’inciampo elettorale della Meloni e la corsa ai ripari di Salvini

Davvero non vorrei trovarmi nei panni di Giorgia Meloni dopo che Paolo Truzzu, il candidato che lei con tanta caparbietà ha voluto esprimere per il destra-centro come candidato alla presidenza della Regione Sardegna. Non esiste, purtroppo, la controprova, se sarebbe andata meglio, se avesse accettato di riconfermare Christian Solinas, che inizialmente Matteo Salvini aveva cercato di difendere, perché come presidente uscente venisse ricandidato. In politica questi errori non si possono commettere, anche per non pregiudicare l’esito dei prossimi appuntamenti elettorali, prima di tutti le Regionali in Abruzzo e Basilicata e quello ancor più importanti del 9 giugno, dove sarà in gioco il destino di un’Europa, che necessita di correttivi urgenti a cominciare da quelli suggeriti di recente da Mario Draghi in campo economico. Qualche commentatore politico ha già incominciato a parlare di possibile effetto domino, ma personalmente mi pare azzardato. Quanto a Matteo Salvini dovrà cercare di correre ai ripari, se vorrà conservare la sua leadership nella Lega, anche se il risultato delle Europee di 5 anni fa (34%) sarà impossibile da confermare avendo anche la ritrovata concorrenza di Forza Italia, galvanizzata dal recente Congresso.

C. L.



Gentile lettore, con i «se (Solinas)» e i «ma (Truzzu)» non si (ri)fa la storia né la cronaca, e questo vale anche per il voto in Sardegna che per la presidente del Consiglio ha riservato, a sorpresa ma non troppo, il primo vero inciampo politico dopo il 2022. Troppo presto per parlare di effetto domino, e al momento una sostanziale stabilità del governo nazionale non è in discussione. Quel che invece, credo, debba preoccupare è che ogni appuntamento elettorale, indipendentemente dalla sua portata, diventa una sorta di discriminante «giudizio di Dio», che scatena una costante fibrillazione alla caccia di consensi, e di fatto costringe tutti a vivere una poco sana campagna elettorale permanente. Gli italiani meriterebbero una dialettica politica meno esasperata, perché chi viene eletto possa concentrarsi su un’azione di governo efficace, vale per l’oggi come per il recente passato. (g.c.)