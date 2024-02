La raccolta rifiuti e cosa c’è sotto tanta... insistenza

Per curiosità, siete stati incaricati dall’amministrazione di preparare i contribuenti cittadini a un nuovo salasso? Siete stati incaricati di dire che il nuovo sistema di calcolo della spazzatura (tariffazione puntuale... boh) è giusto e pio e che con questo sistema anche la troglodita Brescia si allineerà ai paesini e alle cittadine più evoluti di noi? Direte che con il nuovo sistema, che evidentemente è stato già deciso, se prima si pagavano, poniamo 100 euro di bolletta annuale, poi se ne pagheranno 99 (eeeh, le spese fisse...) più un tanto tutte le volte che si aprirà la calotta del cassonetto? Direte chiaro ai lettori del giornale e ai cittadini che questo tipo di tariffazione comporterà in media probabilmente un raddoppio pro capite del costo annuale precedente? Farete ben presente che al servizio di raccolta rifiuti non c’è scelta personale di ciascuno di quale società si voglia servirsi perché è un monopolio (del comune), ovviamente, e perciò bisogna giocoforza subire qualunque prezzo venga imposto senza neanche sapere se tale prezzo sia equo e ragionevole oppure no?

scelgo dal mazzo la sua perché - lo ammetto - tra tutte le lettere che arrivano al Giornale (molte delle quali per motivi di spazio non finiscono purtroppo in pagina) preferisco rispondere a quelle che pungolano.



Ometterò perciò gli accenni all’aver chissà quali interessi o, peggio, essere i mandanti di qualcuno: è sospetto talmente falso e stonato da nemmeno guadagnarsi una riga.



Così come non vogliamo eccepire sulla possibilità che gli importi del servizio di smaltimento saranno sostanzialmente uguali o maggiori di quanto è ora in bolletta (l’impressione, nel caso, da cittadini, è la stessa sua, di chi nota salire e mai scendere la tariffa).



Piuttosto, a intrigare è il merito della questione, cioè il senso profondo di un cambiamento che deve essere innanzi tutto culturale.



Se si pensa infatti di convincere le persone auspicando chissà quali risparmi o limitandosi ad elencare i benefici taumaturgici delle nuove linee di tendenza, si otterrà un buco nell’acqua.



Meglio - assai meglio - chiarire schiettamente che il tema è quello del limitare la spazzatura, di prestare attenzione a cosa si acquista prima ancora di ciò che si butta, di considerare un valore lo scarto (come abbiamo titolato in prima pagina) e non banalmente un conto, un costo, un fattore di spesa.



Soltanto così, sentendoci tutti coinvolti e responsabili, potremo superare la reciproca diffidenza, unendo gli sforzi per lasciare in eredità a figli e nipoti una Terra linda, oltre che bella. (g.bar.)