La IV B del Gambara e il bel lavoro di alunni e docenti

Purtroppo si leggono spesso brutte notizie riguardo ai giovani: baby gang, scippi, disturbo sotto effetto di sostanze varie. Io mi permetto di segnalare che, la settimana scorsa, la classe IV B del Liceo linguistico «Gambara» di Brescia ha vinto la gara di Hackathon Milano 2024 ottenendo il primo premio e anche un riconoscimento da Microsoft per l’intelligenza artificiale (AI). Non so i dettagli perché non ci capisco niente, ma mi interessa che venga apprezzato questo risultato a dimostrazione del lavoro dei ragazzi, insegnanti e scuola in genere. La mia nipotina fa parte di questa classe, e anch’io ho fatto la «mitica IV B» della medesima scuola (allora Istituto magistrale), benché nel secolo scorso.

Severina Cappelletti, nonna di Zoe

Brescia



Cara Severina,



la sua lettera è una boccata d’aria fresca e la respiriamo volentieri, poiché contribuisce a bilanciare non poco una narrazione che - ahinoi - rischiamo di contribuire a creare.



Non per cattiveria, ci mancherebbe altro, né per chissà quale calcolo o tornaconto. Semplicemente, è la vecchia ma sempre attuale storia dell’albero che cade e che fa più rumore della foresta che cresce.



Nel suo caso, invece - per continuare la metafora - lei ha messo a dimora un seme, raccontandoci di sua nipote e della vittoria ottenuta dalla classe che frequenta.



Rallegriamoci allora e guardiamo con fiducia ai ragazzi di oggi, nell’essenza non differenti da ciò che noi e migliaia prima di noi sono stati.



P.S. Ne approfittiamo per un’informazione ad uso dei «differentemente giovani», spiegando che un hackthon non è una brutta malattia, bensì «un evento della durata di uno o più giorni dedicato alla collaborazione intensiva su un progetto comune, specialmente in materia di software informatici». (g.bar.)