In città le auto ai trenta all’ora? Accade già ora

I trenta all’ora a Brescia? Che senso ha parlarne come fosse una previsione futura se già si circola in città a quella velocità? Brescia è un capoluogo con grande traffico che scorre vorticoso in quasi tutte le ore del giorno, nei momenti in cui esso è più intenso, i trenta all’ora sono un miraggio che ogni automobilista vorrebbe raggiungere. In certi periodi anche le tangenziali (soprattutto in prossimità degli svincoli) sono a super rilento e la velocità è sotto i trenta. Brescia è anche il comune dalle strane piste ciclabili, dipinte sull’asfalto, ma senza nessuna argine protettivo (è sufficiente transitare sul ponte del Mella fra via Milano e via Vallecamonica per verificarne l’inadeguatezza) che limitano di molto la velocità degli autoveicoli in transito. Ritornando alle nostre strade cittadine, tra semafori, rotonde, fermate degli autobus, restringimenti per inadeguate piste ciclabili, chi va o supera i 30 all’ora? Presumo ben pochi. E mi spiace molto che la politica si appelli alla sicurezza, incolpando la velocità e non i soggetti che causano gli incidenti. Non mi risulta che la velocità si droghi, si ubriachi, stia al telefonino, consulti un tablet, ingerisca medicinali che sconsigliano la guida o compia azioni imprudenti come quella di togliere le cinture. Ho la netta sensazione che incolpare la velocità per ridurne i limiti sia la solita messa in scena di una politica finto buonista che vuole mascherare la propria avidità per depredare i cittadini con contravvenzioni o multe. Mi spiace molto che si voglia confondere la luna con il formaggio, ma sarebbe preferibile una messa in sicurezza delle strade e un vero controllo sullo stato psico fisico di chi è coinvolto negli incidenti.

Roberta Verzeletti

Brandico



Cara Roberta,



nel Giornale di oggi il tema che propone è ben affrontato anche in altre pagine e con commenti più competenti del mio.



Resta dunque poco da aggiungere, per cui mi limiterei ad un invito: evitare di fare di tutta l’erba un fascio, mischiando proprie convinzioni e dati di fatto, regole di prevenzione degli incidenti e responsabilità personali nel causarli, comprensibile scetticismo per qualsiasi novità e rifiuto a priori della possibilità che le cose possano davvero migliorare.



Riguardo a questi argomenti, infatti, il rischio è che prevalga l’opinione personale, il sentito dire, lo spizzichi e bocconi.



Un rischio dal quale nessuno è immune, tanto che anche a me pare che spesso, più che prevenire, le regole severe servano a fare cassa. Così come i limiti di velocità sembrano messi modello arlecchino, un po’ come pare. Se tuttavia mi spoglio delle impressioni personali e cerco di far uso della ragione non posso negare che andare piano è l’unico modo per evitare guai seri. Una questione fisica, matematica, meccanica, non un parere a spanne.



Limitiamoci - è il caso di dire - a questo. Senza se e senza ma. Chiedendo serietà a noi stessi, prima ancora che alla politica. (g.bar.)