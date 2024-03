Il parco urbano è uno spazio verde di cui esser grati

Per i pochi che non lo sanno, a sud-est di Brescia, in una cava di sabbia, ora dismessa, esiste da alcuni anni, il Parco delle Cave retto da un consorzio che raggruppa tre Comuni (Brescia, Castenedolo e Borgosatollo). Al primo Parco sorto, nel corso degli anni, ne sono stati aggiunti altri due. A lavori ultimati sarà il Parco Urbano più grande d'Europa. Se i Parchi sono ora una realtà, lo si deve anche a quelle persone, che, allegramente, «invasero» le strade di San Polo, dove abito, nel lontano 31 marzo 2012. Le previste discariche di rifiuti pericolosi, sono state rimpiazzate da panchine in marmo, da stradine che seguono il perimetro del Parco, apprezzate dalla popolazione locale e «forestiera». C’è chi passeggia con il cane, c’è chi guarda il panorama, c’è chi va in canoa, Io godo di questo spazio verde senza aver fatto nulla quindi mi sembra giusto ringraziare chi ha lavorato per renderlo agibile.

Cristina Tosini

Brescia



Cara Cristina,



la sua lettera - lo scriviamo per chi ci legge occasionalmente - fa il paio con quella pubblicata ieri.



Entrambe infatti invitano a guardare la parte mezzo piena del bicchiere. La prima, quella di ieri, spronando a considerare con fiducia le nuove generazioni; questa di oggi invece mettendo in luce ciò che di buono viene fatto in tema di ambiente e di tutela del territorio.



Un paradosso, a prendere nota delle varie notizie che di giorno in giorno pubblichiamo e quanto tutti noi abbiamo purtroppo sotto gli occhi.



Eppure, se si osserva in modo sereno la realtà, impossibile evitare di notare un cambiamento culturale, una sensibilità comune nuova in tema di rispetto ambientale, di attenzione agli aspetti ecologici.



Basta questo?



Niente affatto.



Possiamo dichiararci soddisfatti?



Men che meno.



Parecchia strada c’è da percorrere, così come occorre vigilare affinché gli interessi di parte non prevalgano sul considerare questo nostro pianeta una casa da custodire. Però la via è segnata. Celebrarne i primi passi e rallegrarsene è auspicabile, oltre che legittimo. (g.bar.)