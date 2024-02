Il delicato equilibrio tra residenti e turisti occasionali

In merito alla lettera al Direttore «In Valle Camonica troppi progetti fuori fuoco» pubblicata lunedì 19/02/2024, desidero esprimere alcune precisazioni. Sono proprietaria dal 2000 di una seconda casa nel comune di Vezza d’Oglio e non ho mai ricevuto sussidi di alcun genere «da Brescia». Ogni anno pago al Comune di Vezza 108,55 euro di acqua e 94 euro di Tari. Non esistono i contatori dell’acqua, ma si paga a forfait. In altre parole pago al Comune montano, obtorto collo, i servizi per 12 mesi, pur permanendo in Valle al massimo 2 mesi. Questi sono dati oggettivi, il resto francamente sembra una chiacchiera da bar.

Ezia Magri

Brescia



C



ara Ezia,



le chiacchiere da bar non dispiacciono - un po’ di lievità non ha mai fatto male a nessuno - tuttavia conveniamo con lei: i dati oggettivi lasciano poco spazio alle opinioni.



Rispondiamo però volentieri alla sua lettera perché introduce un tema delle zone turistiche e del baricentro delicato: quello tra residenti stanziali, da un lato, e residenti episodici o vacanzieri, dall’altro. Una compresenza non certo nuova, ma che come tutti i fenomeni sociali si modifica nel tempo, trovando a fatica un equilibrio, per poi riperderlo appena cambiano usi, abitudini, tradizioni.



Non ci soffermeremo su come sia mutata nel corso degli anni la frequentazione in valle e in montagna, dai due o tre mesi estivi, a scuole chiuse, in cui si sfruttavano le seconde case nella seconda metà del secolo scorso, alla presenza più «mordi e fuggi» di adesso. Piuttosto ci interessa che si comprenda come lo sviluppo di un territorio e il suo benessere non fioriscono mai da una contrapposizione, bensì da un alleanza. In questo caso da un patto tra chi abita montagne, valli e pure lago tutto l’anno e chi lo frequenta per poco, ma portando - come nel suo caso - risorse, reddito.



E un’alleanza, un patto, non trova mai fondamento in un vincolo imposto dall’alto, bensì nella relazione tra persone, tra vicini di casa, tra abitanti pur in diversa misura di un luogo, oltre che nella cultura dell’accoglienza, dell’attenzione, della comprensione reciproca e del rispetto, così che i «residenti stanziali» non siano visti come fastidio o impedimento e quelli «episodici» come un limone da spremere e chi se ne importa del resto



. (g.bar.)