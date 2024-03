I Cdq valorizzano il volontariato civico non i politici bocciati

C’è chi racconta che i candidati ai prossimi Consigli di quartiere di Brescia, sarebbero il frutto di rivincite elettorali rispetto alle elezioni comunali. Non condivido questa visione che riduce il valore delle candidature di questa tornata elettorale facendo esclusivamente uno sterile esercizio di etichettatura dei singoli candidati. Rimane una lettura parziale che non aiuta i cittadini a capire il valore del capitale umano in cui la nostra città ha voluto investire. Il volontariato civico da qualunque campo venga è positivo e se anche qualcuno volesse fare poi il consigliere comunale passando dal Cdq è un momento di formazione importante. Nessuno deve essere spogliato della propria esperienza e convinzioni sociali. I consigli di quartiere non possono essere derubricati a mera competizione partitica. I consigli di quartiere si possono considerare luoghi dove agire il volontariato Politico. L’unica retribuzione è di carattere relazionale e di bene comune. Chiunque vi si avvicina per trarne soddisfazione personale deve avere una forte sensibilità civica indispensabile a poter rendere fruttuosa la sua opera. I consigli di quartiere così come si sono sperimentati e sviluppati fin’ora hanno bisogno di persone capaci di cogliere il senso del bene comune e del valore della comunità. Personalmente come presidente mi sono speso a nome del mio consiglio di quartiere perché il nuovo regolamento fosse votato all’unanimità dal Consiglio comunale, questo proprio perché i consigli di quartiere dovessero essere sentiti come uno strumento di tutte le parti. È uno strumento che dà luoghi di discussione, elaborazione, oltre le affermazioni o le indicazioni per partito preso.

Maurizio Frassi

Presidente del Consiglio di quartiere San Polo Parco



Gentile presidente, chiariamo subito: non c’è nulla di male in una dialettica politica anche a livello di base. Anzi, forse un sano esercizio politico «a partire dalle periferie» può aiutare a formare una classe dirigente e amministratori del futuro meno improvvisati e più preparati (e questa dovrebbe essere una preoccupazione più diffusa per la priorità che io credo rivesta). È poi inevitabile che vi siano anche obiettivi più prettamente partitici, ma i partiti, con tutti i limiti che si voglia imputare loro, restano pur sempre una legittima espressione della libertà di associazione e un tramite di partecipazione alla vita istituzionale e politica di una democrazia. Ciò detto, è altrettanto importante che i Consigli di quartiere esercitino appieno il loro ruolo di spazio aperto di confronto democratico, favorendo il più possibile la partecipazione di base dei cittadini alla vita cittadina. In questa prospettiva, nonostante i tempi grami che per tante ragioni attraversa la partecipazione civica e politica nel nostro Paese, credo vada considerata positiva l’esperienza bresciana dei Cdq, e la relativa buona risposta che vede schierarsi in lizza per il rinnovo di queste assemblee consultive il prossimo 14 aprile ben 461 cittadini, anche se in due dei 33 quartieri l’elezione dei rappresentanti sarà rinviata di qualche settimana. (g.c.)