Guerra in Ucraina Ciò che noi europei non comprendiamo

Sulla guerra Ucraina, il Papa esorta ad alzare il panno bianco della trattativa. Noi europei non riusciamo a capire se gli ucraini devano implorare il cessate il fuoco a tempo determinato/indeterminato per sfinimento o consegnarsi ai russi per oggettiva sconfitta. Quali margini di mediazione si possono avere con un presunto interlocutore che da più di due anni imperversa facendo terra bruciata fuori patria? Dica il Papa quello che pensa e sa, al di là di quello che tutti noi, da lungo tempo e invano, con Lui auspichiamo. Stante i canali mediatici abbiamo fatto promesse ed inviato aiuti, ma viviamo in contesti articolati, disomogenei e con parecchi dubbi e problemi nazionali interni. A prescindere dall’Alleanza Atlantica, solo Francia ed Inghilterra dispongono di armi nucleari. Siamo dichiaratamente impreparati e per alcuni versi non credibili. Un giovane sveglio, mi ha dato questa lettura emblematica dell’argomento: Palestina e Mar Rosso non sono eventi estranei alla guerra di Ucraina; i russi hanno saputo resistere agli embarghi mercanteggiando in Oriente e potenziando la loro industria bellica; i repubblicani americani si sono di fatto chiamati fuori centellinando e/o sospendendo a breve, armi e danari all’Ucraina; l’Europa ancora frammentata politicamente e militarmente impreparata, tentenna come sospesa tra la voglia di constatare la fine di questo conflitto militare per sfinimento reciproco dei due eserciti e la paura di minacce certe a tempo breve o lungo... Di fronte a questa situazione grave, comunque la si consideri, il trentenne, senza alcuna spavalderia, si chiedeva come mai l’Europa non avesse ancora considerato, anche solo a livello di ipotesi e come ha suggerito il presidente Macron, l’invio in Ucraina anche di soldati a supporto. A lui ho subito ricordato le difficoltà oggettive di preparazione, di mezzi e soprattutto del pericolo nucleare paventato dal despota Putin... La sua risposta è stata fulminante: la minaccia c’è già e continuerà, con Putin o senza Putin; il pericolo va affrontato e non rimandato all’infinito; qualcuno dovrà farsi carico delle minacce e dare l’altolà al dittatore; proviamo oggi a rispondere alle minacce con le minacce e vedremo chi si muoverà per primo... Cos’altro dovevo spiegare se non sostenere che il rischio di una minaccia nucleare esplicita ad un tiranno potrebbe essere, forse anche per puro incidente, il passo decisivo verso la fine più nera.

Angelo Botturi



Gentile lettore, inizio dal fondo: la minaccia nucleare incombente temo non la si elimini a colpi di disfide a chi è più... virile nell’arrivare a premere per primo il bottone della famosa valigetta. Perché a quel punto con la minaccia si eliminerà anche una bella fetta di umanità. Ma tornando al motivo al centro di questa lettera e della successiva - le parole di papa Francesco - rimando al lucido editoriale odierno di Francesco Bonini sul giornale. Ricordando comunque due aspetti. La prima: la presa di posizione del Papa sul conflitto tra Russia (la cui aggressione ha sempre condannato) ed Ucraina è coerente con quanto ha sostenuto sin dall’inizio: la necessità di un cessate il fuoco e di negoziati (la bandiera bianca per noi si associa solo alla resa, ma in realtà è anche il segnale di tregua per trattare). Del resto, obiettivamente appare difficile che la guerra trovi una soluzione militare a breve-medio termine. Per trattare tuttavia occorre esser in due, e aver definito un mediatore autorevole in grado di delineare per ciascuno dei contendenti obiettivi accettabili ed effettive garanzie da mettere sul tavolo negoziale. E qui, altrettanto obiettivamente, siamo ancora agli auspici, mentre sul campo si continua a morire e l’Ucraina paga un’altissimo prezzo nel difendersi dall’aggressione russa. E qui l’Europa dovrebbe giocare un ruolo più attivo, anche in una visione interessata a chiudere al più presto il conflitto, offrendo all’Ucraina prospettive certe di ingresso nell’Unione che la metterebbe al sicuro dalle mire espansionistiche di Mosca, e la risarcirebbe di eventuali rinunce territoriali. Ma, certo, su tutto questo l’ultima parola non possono che pronunciarla gli ucraini. (g.c.)