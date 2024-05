Grazie a quei due che hanno aiutato mia figlia aggredita

Mi permetto di scrivere una breve nota per ringraziare pubblicamente due cittadini bresciani che hanno dimostrato coraggio e grande sensibilità nel soccorrere mia figlia. Venerdì scorso, poco prima delle 13, mia figlia, ventitreenne, terminate le lezioni del mattino, usciva dalla sede dell’Università in via Trieste e si incamminava verso la sua abitazione, dopo aver percorso poco meno di un centinaio di metri ed aver imboccato via Laura Cereto, veniva violentemente spintonata alle spalle da un soggetto sconosciuto provocandole una rovinosa caduta a terra. Testimoni dell’accaduto due coraggiosissime persone all’interno di un ristorante, che non hanno esitato un attimo a costringere alla fuga il malvivente, impedendo allo stesso di portare a termine il suo intento criminale. Addirittura l’hanno rincorso per un bel tratto di strada senza pensare che il delinquente potesse pure essere armato. Ritornati in via Laura Cereto i due «coraggiosi» hanno soccorso mia figlia dolorante per la rovinosa caduta con una leggera ferita al ginocchio e all’avambraccio. Da padre e cittadino sono commosso e ringrazio di cuore i due signori, che nemmeno si conoscevano tra loro. Hanno dimostrato l’esatto contrario di chi vuol dipingere la nostra società come menefreghista, piena di egoismo e quant’altro. Ho potuto ringraziare personalmente solo uno dei due, commerciante del centro storico. Al secondo soccorritore rimasto sconosciuto un grazie di cuore per corrispondenza. Mia figlia si è successivamente portata presso la Stazione Carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato per denunciare l’accaduto. Anche qui è stata accolta con grandissima professionalità ma soprattutto con sensibilità e cortesia. È stata trattata, da chi ha raccolto la denuncia, come una figlia, mettendola a suo agio, rassicurandola e spiegandole che la formalizzazione dell’accaduto è doverosa, e che l’Arma dei Carabinieri oggi come sempre è a fianco dei cittadini. Un venerdì 17 da dimenticare? No tutt’altro. Due carissime persone hanno dimostrato, con sprezzo del pericolo e tempestività, che aiutare qualcuno nel momento del bisogno è importante.

Paolo Tabadorini



Caro Paolo,



da genitori, prima ancora che da giornalisti, non possiamo che apprezzare la sua lettera, che racconta un fatto inquietante, ma nel contempo fornisce un antidoto alla preoccupazione, al timore, alla paura.



L’episodio che ha descritto definisce bene la differenza tra un grumo di case con annesso intreccio di vie e una comunità. E quando si parla di sicurezza, confidiamo sì in un maggior apporto delle forze dell’ordine, così come di regole più chiare, ma senza il «tenerci», l’essere gli uni gli altri partecipi, il prenderci vicendevolmente cura, restano soltanto chiacchiere e retorica. (g. bar.)



P.S. Uno scrupolo l’abbiamo invece per sua figlia. Perché noi adulti dal lieto fine una morale buona l’abbiamo cavata, ma lei, con i suoi ventitré anni, non vorremmo restasse marchiata a fuoco dalla brutta esperienza. Perciò confidiamo nell’attenzione vostra e degli amici, affinché non sia pregiudicato né il senso di sicurezza, né la legittima aspirazione alla spensieratezza.