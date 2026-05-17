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Gestione diabete per non vedenti. C’è una speranza

Desidero condividere una riflessione sul tema dell’accessibilità tecnologica nella gestione del diabete, con particolare attenzione alle persone non vedenti. I microinfusori provati fino ad oggi rappresentano certamente un importante passo avanti nella cura del diabete e hanno migliorato la qualità della vita di molte persone. Tuttavia, continuano a essere non pienamente accessibili per i non vedenti, rendendo difficile un utilizzo realmente autonomo e sicuro. Questo non significa certo che tali dispositivi siano «da cestinare»: restano tecnologie importanti, innovative e utili. È però fondamentale che il progresso tecnologico diventi sempre più inclusivo e accessibile a tutti. Con grande speranza attendiamo il nuovo microinfusore, la cui uscita è prevista per il mese di luglio, e che dovrebbe essere gestito smartphone. Una soluzione che potrebbe rappresentare un importante passo avanti verso una maggiore autonomia delle persone con disabilità visiva. Desidero inoltre ringraziare sinceramente i medici, gli infermieri e i tecnici del reparto di Diabetologia degli Spedali Civili di Brescia per la professionalità, l’attenzione e l’umanità con cui seguono quotidianamente i pazienti. Il loro impegno rappresenta un punto di riferimento prezioso per tante famiglie.

Fabio Fornari

Flero

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