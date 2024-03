Finalmente ecco una bella notizia per i passaporti

Le ho scritto a inizio gennaio (come tanti altri lettori) per segnalare la difficoltà nella prenotazione del passaporto. Ero in attesa delle Poste Italiane, abitando in un comune citato nei 15 sottoposti a sperimentazione, ma all’ufficio postale non si sa ancora nulla e i tempi dell’avvio dell’attività sembrano alquanto incerti. In tutto ciò, uno spiraglio di luce: una mia amica, sapendo di questa mia impossibile caccia all’appuntamento, mi chiama qualche giorno fa e mi dice: «Vai sull’agenda dei passaporti, è cambiato tutto!». Incredula, mi collego con il mio spid, e trovo la migliore delle sorprese: un sito rifatto, che distingue tra appuntamenti ordinari e prioritari, ma soprattutto fornisce la possibilità di prenotare da qui a fine anno, in tutta comodità, nel giorno preferito. In questo modo, senza l’ansia del «devi collegarti alle 8», ciascuno può regolarsi come meglio crede. Non so se sia stato merito delle numerose segnalazioni, o se la cosa fosse in programma già da tempo, ma non possiamo che ringraziare il Questore per questo bel regalo di Pasqua.

G.L.P.



Gentile lettrice, una lettera tempestiva, la sua, per segnalare una «svolta» (e non aggiungiamo aggettivi per evitare retoriche fuori luogo dopo tanti affanni per i cittadini) nella lunga odissea degli ultimi anni per avere un documento fondamentale di questi tempi qual è il passaporto. Una svolta avviata dalla questura già dal 13 marzo, cui dedichiamo oggi le pagine 8 e 9, e che ora assicura fino a 300 appuntamenti giornalieri per le pratiche del rilascio. Merito, questo, della Polizia di Stato che a Brescia ha raccolto le raccomandazioni formulate dal Viminale, ma anche della mobilitazione dell’opinione pubblica, lettere al GdB incluse. Il giornale comunque - lo assicuriamo - continuerà a monitorare la situazione perché questo regalo di Pasqua... ci assicuri la bella sorpresa anche nei mesi e negli anni a venire. (g.c.)