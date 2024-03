Ferita mai sanata troppe domande ancora in sospeso

Sto seguendo con molto interesse i Pomeriggi del San Barnaba dedicati alla Strage di Piazza della Loggia (La Città Ferita è il titolo della Rassegna che si svolge ogni martedì alle 18). Gli incontri sono molto partecipati, c’è sempre molta gente di tutte le età (tanti giovani per fortuna, la Storia della Strage è molto importante) ed i relatori sono sempre di primo piano, di livello nazionale e non solo. Cosa c’è allora che non va? Nulla, anzi, tutte le volte ne esco capendo sempre un po’ di più del periodo e di quello che è successo... Però ad ogni incontro ne esco pure un po’ arrabbiato, e mi pongo sempre delle domande che forse non avranno mai risposta... «Perché?» - «Come è potuto accadere?» - «come è stato possibile tutto questo?». Come è potuto accadere che apparati dello Stato (Servizi segreti, Generali, alcuni politici) abbiano volutamente depistato, sviato, annacquato le indagini? Come è potuto accadere che sempre gli stessi soggetti abbiano tollerato, coperto, aiutato gli autori della Strage e delle Stragi? Era tutto funzionale alla cosiddetta «Strategia della Tensione» tesa ad evitare che i movimenti progressiste e/o il Partito Comunista potessero avvicinarsi alle leve del Potere? E per evitare questo si sono organizzate e coperte le Stragi (Piazza Fontana, Piazza Loggia, Italicus ed infine Bologna)? Non ho vissuto – per fortuna e perché all’epoca ero troppo giovane – quegli anni di piombo e di bombe ma trovo intollerabile che una democrazia si sia fatta sommergere da queste cose e che la giustizia – specie per la strage di Brescia – non si sia ancora pienamente fatta: sospensioni, ricorsi, rinvii, eccezioni (magari anche solo per una mancata notifica, si sa come funziona la (in)Giustizia in Italia) che gridano scandalo: dopo 50 anni sarebbe ora che questa ferita venga chiusa. Rimarrà certamente una cicatrice profonda, profonda di otto morti e centinaia di feriti ma per Brescia la verità e la giustizia (non la vendetta, sennò si torna al punto di partenza) devono arrivare.

C. M.



Gentile lettore, a maggio ricorre il cinquantesimo anniversario della strage, e stiamo ancora attendendo l’esito di due procedimenti giudiziari: quello relativo a Marco Toffaloni, all’epoca minorenne (proprio giovedì il magistrato ha deciso che si dovrà ripartire dall’udienza preliminare), e quello per Roberto Zorzi, il cui processo è stato rinviato a giugno per mancanza... di giudici. Tutto ciò non contribuisce certo a risanare la ferita devastante che la bomba inferse a Brescia e alla nostra democrazia. Ma in questo mezzo secolo, quel lutto - con la rabbia e la disillusione causate dalla difficoltà a rendere giustizia alle vittime e alla città - ha per contrasto aiutato a maturare in tanti - e non solo in chi visse in pieno quel periodo - una diversa e più matura consapevolezza civile. Grazie anche allo sforzo collettivo di «fare memoria» di quegli eventi e di quel clima. L’attestano ad esempio l’attività della Casa della Memoria così come la partecipazione alla rassegna «La Città ferita». E proprio al fine di non lasciar andare perduto nulla di questa esperienza, la Casa della Memoria con il GdB ha lanciato l’iniziativa dei Collection Day, che si propone di attivare i cittadini per apportare i loro ricordi e documenti dell’epoca, con l’obiettivo di consolidare le radici di una memoria feconda per la nostra città. (g.c.)